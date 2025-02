Sedem let brez javne podpore: Boroveljski REGIOtaksi je leta 2024 prevozil 3991 potnikov po socialni ceni

Socialni taksi je posebej cenjen med starejšimi in tistimi brez lastnega vozila. Potniki pogosto poudarjajo, da je uporaba REGIOtaksija cenejša od lastništva avtomobila. Socialni taksi obratuje od ponedeljka do petka, 8.00–12.30 in 14.00–18.00, po socialnih cenah. Izven teh ur je cena prevozov v skladu z običajnimi tarifami za taksi. Poleg tega deluje še zasebni REGIOtaksi, ki je na voljo ves teden, tudi ponoči. V tiskovni izjavi društvo poroča, da se je število prepeljanih potnikov po socialni ceni povečalo z 1.286 v letu 2018 na 3.991 v letu 2024. Skupno število prevoženih kilometrov (socialni in zasebni prevozi) je naraslo z 27.370 km v letu 2018 na 90.970 km v letu 2024. Od jeseni 2022 REGIOtaksi uporablja skoraj izključno električna vozila, kar letno prihrani pr. 25.000 kg izpustov ogljikovega dioksida (CO2).