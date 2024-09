Zakaj kandidirate prav za »vašo« stranko in ne za drugo? Zato, ker je ta lista prava. Zavzemam se za pravice delavstva in vseh, ki jim socialna kriza dela skrbi, ne vem za nobeno drugo stranko, ki bi bila v tem oziru verodostojna. Moja antifašistična usmerjenost sovpada z usmeritvijo te stranke, pa tudi njeno zavzemanje za mir in nevtralnost. Ni nobenega vzroka, da bi kandidirala za drugo stranko.

Kako bi se kot državni poslanec/poslanka angažirali za koroške Slovence? V smislu sedmega člena državne pogodbe, ki še zmeraj ni izpolnjen, in v smislu moderne manjšinske zaščite, ki upošteva današnje možnosti za to. Očitno je tako, da znanje in uporaba slovenskega jezika močno nazadujeta. Potrebni so dramatični ukrepi, da se ta tendenca obrne, recimo z obvezno dvojezičnostjo na šolah na dvojezičnem ozemlju, recimo z bistveno večjo in širšo vidnostjo slovenščine v javnosti in v občinah.

ÖBB bodo v Pliberku na kolodvorih postavile dvojezične table. Ali na Koroškem potrebujemo še več dvojezičnosti in dvojezičnih tabel? Sem za dosledno dvojezičnost na južnem Koroškem, in to ne samo na tablah in napisih na javnih ustanovah, temveč tudi glede uradnega jezika, slovenščine v šolah in kulturnih ustanovah in v otroških vrtcih, dvojezičnosti javnih občinskih glasil, objav itd. Sploh sem mnenja, da je treba dvojezičnost uradnikov in uradnic na splošno upoštevati kot poklicno kvalifikacijo, ki jo je treba tudi poplačati.



Ali bi morale voditeljice dvojezičnih vrtcev na južnem Koroškem po vašem mnenju obvezno obvladati tudi slovenščino? Ne vem, ali cikate na kako določeno osebo, ampak mislim, da je vsekakor potrebno in koristno, tako v javnih kakor tudi v privatnih ustanovah.