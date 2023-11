Sadovnik ob 20. obletnici SKS ponovo izvoljen za predsednika

V letošnjem letu Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) praznuje 20 let delovanja. Ob prisotnosti številnih častnih gostov je bil v soboto, 25. novembra v Čepičah na slavnostnem občnem zboru SKS v gostišču Juenna za predsednika najmlajše krovne organizacije slovenske narodne skupnosti v Avstriji ponovno izvoljen Bernard Sadovnik. Slavnostni občni zbor SKS se je pričel z minuto molka za pokojnega odbornika Lada Hajnžiča, ki mu je SKS posthumno podelil priznanje za življenjsko delo. Poleg pokojnika so ista priznanja prejeli Paul Apovnik, Roswitha Vospernik in Reginald Vospernik ter Joza Habernik. Za kulturni program so poskrbele pevke in pevci družine Mistelabuer, združeni v vokalnem sestavu Štirje iz ene hiše. Sara Ouschan, Tereza Mistelbauer, Tobias Mistelbauer in Rafael Mistelbauer so pred začetkom seje skupaj z občinstvom zapeli Nmau čriez izaro.