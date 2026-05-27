Sadovnik nagrajen za civilni pogum

Nagrada SOS Mitmensch je bila ustanovljena leta 1999 z namenom odlikovati in podpreti iniciative ter posameznike in posameznice, ki se zavzemajo za človečnost in solidarnost ter prevzemajo odgovornost za družbo.
Letošnji sonagrajenec Bernard Sadovnik je prvi koroški Slovenec, ki je prejel to nagrado. V publiki je bila narodna skupnost močno zastopana: kar štiri generacije družine Sadovnik, številni člani in članice raznih slovenskih društev ter rojaki iz Globasnice so pripotovali na Dunaj. V svoji lavdaciji je doktorica Cornelia Kogoj, generalna direktorica Iniciative manjšin in rojena Globašanka, pripovedovala: »V Globasnici je dolgo časa obstajala nevidna meja. Kazala se je v nemški in slovenski trgovini, v nemški in slovenski gostilni ter v nemškem in slovenskem pevskem zboru. Obisk trgovine, gostilne ali koncerta je bil zato vedno tudi politična izjava.« Kogoj je poudarila, da je Sadovnikovo dolgoletno prizadevanje za dvojezičnost in dialog pomembno prispevalo k rušenju te meje. Leta 2015 je kot drugi župan iz vrst Enotne liste na svojih prvih volitvah dosegel okoli 54 odstotkov glasov, leta 2021 pa je svoj delež povečal na 65 odstotkov.
Potomec družine Sadovnik, katere člani so skupaj z družino Kogoj postali žrtve pokola na Peršmanovi domačiji, je s svojo družinsko zgodovino stopil v javnost in si še danes prizadeva proti zgodovinskemu revizionizmu, katerega tarča pokol vedno znova postaja. Po skoraj v vseh točkah nezakoniti in nesorazmerni policijski raciji 27. julija 2025 je Sadovnik nemudoma začel s političnimi intervencijami, opozarjal na retravmatizacijo narodne skupnosti ter izrazil podporo mladim aktivistom in aktivistkam Antifašističnega tabora Koroška.
V zahvalnem govoru je Sadovnik poudaril, da nagrado sprejema v imenu vseh pripadnikov manjšine, ki krepijo in ohranjajo slovenščino: »Sam nisem nič, samo z vami sem.« Svoj govor je posebej naslovil na zbrane politike ter opozoril na potrebe in zahteve narodnih skupnosti. Zahteval je reformo zakona o narodnih skupnostih, protidiskriminacijski zakon za narodno skupnost Romov, vključevanje informacij o narodnih skupnostih v učne načrte, zagotovljeno financiranje slovaško-češke Komenskýjeve šole ter ustanovitev šole za narodne skupnosti na Dunaju. Nagrajenec je poudaril, da je skrajni čas za ukrepanje: »Končno je treba urediti pravice manjšin, drugače nas ne bo več.«
Podelitev kaže, da je prizadevanje za dostojanstvo, človekove pravice in enakopravnost danes pomembnejše kot kadar koli prej. Za SOS Mitmensch je pomembno, da opozarjamo na ljudi, ki s svojim delom izkazujejo izjemen pogum in angažiranost. To vidimo tako pri Olgi Kosanović kot tudi pri Bernardu Sadovniku.
