Odločitev je padla danes v drugem krogu županskih volitev, Lisa Lobnik (SPÖ) bo naslednjih šest let županja v Železni Kapli. Smrtnika je podprlo 742 volilk in volivcev (46,12 %), Lisa Lobnik (SPÖ) pa je dobila 867 glasov (53,8 %).

