Ekosocialno dvojezično društvo REGIOservice pod vodstvom dr. Franza Wuttija že štiri leta prevaža potnike iz občin Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele. V teh letih se je njegovih storitev poslužilo več kot 11 tisoč ljudi. Zatika se pri nakupu novega, manjšega elektrobusa.

Po besedah predsednika društva REGIOservice število doslej prepeljanih potnikov kaže na veliko potrebo po javnem mikroprevozu, torej individualnim potrebam prilagojeni obliki mobilnosti na južnem Koroškem. Kot je že letos februarja povedal Franz Wutti, pa je precej žalostno dejstvo, da je privatno društvo, ki javnosti zagotavlja te storitve, že štiri leta brez neposredne podpore javnih sredstev, bodisi državnih, deželnih ali občinskih.

Tako je recimo občinski svet mestne občine Borovlje že pred enim letom (29. aprila 2021) na javni seji zavrnil prošnjo Volilne skupnosti Borovlje za redno sofinanciranje dejavnosti društva REGIOservice s strani občine. Utemeljitev je bila ta, da je REGIOservice del javne regionalne prometne mreže, ki ga je družba Kärnten Bus GmBH decembra leta 2020 pooblastila za prevoz potnikov iz kraja Sele-Fara od ponedeljka do sobote ter v času šolskih počitnic. Za te storitve prejme društvo REGIOservice od družbe Kärnten Bus GmBH 9000 evrov letno, dodatna sredstva pa tudi za čas šolskih počitnic, ko društvo nadomešča povezave, ki jih sicer zagotavljajo šolski avtobusi.

Zaradi tega je boroveljski občinski svet pred letom dni argumentiral, da ima z vključitvijo njihovih prevoznih storitev v shemo koroškega javnega prevoza društvo REGIOservice fiksen vir prihodkov, ki se indirektno napaja tudi iz prispevkov mestne občine Borovlje. Pred enim letom so tako svetniki mestne občine Borovlje s 23 glasovi proti štirim zavrnili pobudo Volilne skupnosti Borovlje.

Lani so prevozili 80.000 kilometrov V zadnjem letu so vozniki društva REGIOservice pri osebnih prevozih v treh občinah Borovlje, Šmarjeta v Rožu, Sele prevozili 80.000 kilometrov in pri tem porabili 7300 litrov dizla, kar ustreza skoraj 20 tonam ogljikovega dioksida. Toliko ton izpustov oglikovega dioksida bi lahko na letni ravni te tri občine privarčevale v prid klimi, če bi društvo REGIOservice prevoze opravljalo z električnim minibusom. Cena za nakup takega vozila je okoli 60 tisoč evrov.

Zatika se pri nakupu elektrobusa

Društvo REGIOservice se je letos na več strani obrnilo po pomoč za nakup manjšega elektrobusa z devetimi sedeži, mdr. na občine Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele, na skupnost KEM Carnica Rosental, pa tudi na deželnega glavarja Petra Kaiserja. Vse do danes od nikogar niso prejeli odgovora, je povedal Wutti.

Na vprašanje, kje se zatika, mestna občina Borovlje piše, da se zdi, »da gre pri društvu (REGIOservice, op. TV) za mešanico socialnega in privatnega taksija ter avtobusnega prevoza, kar predstavlja problem«. Podžupan Christian Gamsler tudi pravi, da so vse tri od društva REGIOservice nagovorjene občine (Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele) društvo zaprosile za dodatne dokumente, ki so jih občine medtem že prejele. Načrtovan je skupni posvet vseh treh omenjenih občin z društvom REGIOservice, datum sestanka zaenkrat še ni določen.