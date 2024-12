Regionalno listo Bistrica so ustanovili pred desetimi leti: »REgi je mnogo premaknila na bolje«

Pred desetimi leti, 12. novembra 2014, so v Koči pod Peco ustanovili Regionalno listo Bistrica (REgi). Po desetih letih so se podporniki REgi 12. novembra 2024 srečali na brunchu v Gšeftu v Šmihelu. Podžupan občine Bistrica nad Pliberkom in šef REgi Vladimir Smrtnik je ugotovil, da je REGI v zadnjih letih mnogo premaknila na bolje, vnesla je ogromno idej in predlogov, in dodal, da potovanje še dolgo ni pri kraju. Še naprej naj bo v ospredju delo v dobro ljudi in domače regije. Ob polovici mandatne dobe – naslednje občinske volitve bodo leta 2027 – je Smrtnik odgovoril na vprašanja Novic.