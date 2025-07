Reakcije na policijski poseg pri Peršmanovem muzeju

Društvo Peršman ostro obsoja nesorazmerno policijsko racijo, ki je 27. julija 2025 potekala na kraju nacističnega zločina in s tem grobo posegla v miroljubni antifašistični tabor mladih, ki že vrsto let spodbuja spominjanje, izobraževanje in demokratične vrednote. Ocenjujejo, da je bil policijski poseg brez ustrezne pravne osnove, brez občutka za zgodovinski kontekst ter globoko žaljiv do potomcev žrtev in bork proti nacizmu. Zato zahtevajo takojšnjo pravno in politično razjasnitev dogodka ter ustavitev postopkov proti udeležencem, saj gre za poskus kriminalizacije legitimnega spominjanja.