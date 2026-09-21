Razstava »Ustanovitev upora?«

Kot pravi predsednik ZKP Nikolaj Orasche, ki se je skupaj z ekipo društva Peršman udeležil otvoritve razstave, so njen del tudi »kartice, na katerih se lahko obiskovalci poučijo o zgodovini koroških Slovencev, o baklonoscu in o uporu proti nacizmu. Razstava je na ogled v okviru Štajerske jeseni oziroma programa Umetnost v javnem prostoru, zamišljena pa je kot potujoča razstava. Januarja 2027 bo razstava Widerstand aufstellen?/Ustanovitev odpora? gostovala v Haus der Geschichte Österreich na Dunaju. Sprva je bilo načrtovano, da bi baklonosec stal v javnem prostoru na ulici. Temu sem nasprotoval, saj se še zmeraj toliko agresije lahko vname ob tem spomeniku. Štajerska ima tudi v dvojnem smislu povezavo do odpora. Na eni strani so na Golici in na jugu Štajerske delovali partizani, poleg tega pa je bilo v Gradcu med drugo svetovno vojno umorjenih tudi veliko talcev.«