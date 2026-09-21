Razstava »Ustanovitev upora?«

Kuratorji razstave so Isabella Burtscher, Jakob Holzer (oba društvo Peršman) in Peter Pirker (Koroški muzej). Razstavni prostor s podlago v rdeči barvi, ki ima tloris Peršmanove domačije, je oblikoval dunajski dvojec umetnikov Nicole Six in Paul Petritsch. Na otvoritvi razstave je dvojec skupaj z Jakobom Holzerjem prikazal tudi film Drugi Spomenik/Das andere Denkmal, ki pripoveduje zgodbo o odkritju Matijevićevega kipa, ki je dolgo veljal za izgubljenega. Razstava je odprta do 10. oktobra, na ogled pa je od četrtka do sobote med 15. in 19. uro.
»Baklonosec je bil leta dolgo skrit očem javnosti. S tem je baklonosec tudi simbol avstrijskega odnosa do odpora med drugo svetovno vojno. Z razstavo pripovedujemo napeto zgodbo o tem kipu, zgodbo o odporu in koroških Slovenkah ter Slovencih,« pojasnjuje kuratorka Isabella Burtscher. »Želimo razpravo o tem, kako naj se spominjamo največjega oboroženega odpora v nemškem rajhu,« dopolnjuje kurator Jakob Holzer.
Kot pravi predsednik ZKP Nikolaj Orasche, ki se je skupaj z ekipo društva Peršman udeležil otvoritve razstave, so njen del tudi »kartice, na katerih se lahko obiskovalci poučijo o zgodovini koroških Slovencev, o baklonoscu in o uporu proti nacizmu. Razstava je na ogled v okviru Štajerske jeseni oziroma programa Umetnost v javnem prostoru, zamišljena pa je kot potujoča razstava. Januarja 2027 bo razstava Widerstand aufstellen?/Ustanovitev odpora? gostovala v Haus der Geschichte Österreich na Dunaju. Sprva je bilo načrtovano, da bi baklonosec stal v javnem prostoru na ulici. Temu sem nasprotoval, saj se še zmeraj toliko agresije lahko vname ob tem spomeniku. Štajerska ima tudi v dvojnem smislu povezavo do odpora. Na eni strani so na Golici in na jugu Štajerske delovali partizani, poleg tega pa je bilo v Gradcu med drugo svetovno vojno umorjenih tudi veliko talcev.«
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