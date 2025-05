Razprava na dunajski diplomatski akademiji s predstavniki Avstrije, Češke in manjšine: Burno o »zastarelem« 7. členu

S pravnim nasledstvom Češke in Slovenije v državni pogodbi Avstrija nima velikega veselja. Zakaj, je postalo zelo jasno v sredo, ko sta veleposlaništvi sosed na dunajski diplomatski akademiji na poseben način obeležili 70. obletnico Avstrijske državne pogodbe: s povzetkom filma »Izginjanje« Andrine Mračnikar in okroglo mizo, na kateri so padale težke besede v smer avstrijske vlade zaradi neizpolnjevanja obvez iz 7. člena ADP.