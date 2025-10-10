Novice logo
Razmišljajo o prihodnosti

10.10.2025 Tinje Tainach Novice
V ponedeljek, 29. septembra, je v Tinjah potekala tretja delavnica v okviru pobude »Koroška leta 2035«. Približno 6-urno srečanje je bilo namenjeno iskanju jasnejše vizije prihodnosti koroških Slovenk in Slovencev. Udeleženci so zarisali ključne poudarke, ki naj oblikujejo koroško prihodnost.

To je bil že tretji korak v procesu, ki se je začel z delavnico leta 2024. Ta proces spremljata in razvijata od vsega začetka podjetniški svetovalec Alexander Doujak in izobraževalna referentka Doma prosvete Veronika Kušej. V pogovoru sta omenila, da so dosedanje delavnice pokazale potrebo po nadaljnjem razpravljanju o prihodnosti. Udeleženci so se skozi skupinsko delo, razprave in usmerjene pogovore osredotočili na ključne poudarke, ki naj postanejo temeljni gradbeni kamni prihodnje podobe Koroške. Konkretnih ciljev in zahtev pa doslej še ni, ti se bodo šele izluščili na naslednjih srečanjih. Koliko jih bo, pa se še ne ve. Naslednja delavnica, naslovljena »Koroška 2036«, bo 8. maja 2025 v Domu v Tinjah med 9.30 in 16.00. Organizatorji upajo, da bo vsaj polovica udeležencev mladih, saj verjamejo, da prav mladi nosijo največji potencial za prihodnost narodne skupnosti.

