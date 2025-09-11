Raziskovalna komisija pri Peršmanu

Namen obiska je bil, da si komisija na licu mesta ogleda okoliščine štiriurne policijske intervencije, obišče spominski kraj in muzej ter stopi v stik in pogovor s prizadetimi v tem policijskem posegu. To so Zveza koroških partizanov in Društvo Peršman kot gostitelja ter Klub slovenskih študentk*študentov na Dunaju kot organizator Antifašističnega tabora. Pobudo za obisk je dal Milan Wutte, član omenjene komisije in predsednik Zveze koroških partizanov: »Komisija je bila navdušena nad muzejem. Ogled dejanskih okoliščin na lastne oči je vplival na stališča komisije, tako da lahko rečemo, da so stvari po tem bolj jasne.« Po obisku domačije in muzeja v sklopu 3. sestanka komisije se je slednja srečala še v Železni Kapli s posamezniki policije.