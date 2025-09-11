Novice logo
Raziskovalna komisija pri Peršmanu

11.9.2025 Koprivna Koprein Mira Gabriel
V ponedeljek, 8. septembra 2025, je Peršmanovo domačijo obiskala multiprofesionalna komisija, ki raziskuje policijski poseg, izveden 27. julija 2025, v času Antifašističnega tabora.
V policijskem posegu pri Peršmanu je bilo prisotnih 15 policistov. Foto: Smrečnik

Namen obiska je bil, da si komisija na licu mesta ogleda okoliščine štiriurne policijske intervencije, obišče spominski kraj in muzej ter stopi v stik in pogovor s prizadetimi v tem policijskem posegu. To so Zveza koroških partizanov in Društvo Peršman kot gostitelja ter Klub slovenskih študentk*študentov na Dunaju kot organizator Antifašističnega tabora. Pobudo za obisk je dal Milan Wutte, član omenjene komisije in predsednik Zveze koroških partizanov: »Komisija je bila navdušena nad muzejem. Ogled dejanskih okoliščin na lastne oči je vplival na stališča komisije, tako da lahko rečemo, da so stvari po tem bolj jasne.« Po obisku domačije in muzeja v sklopu 3. sestanka komisije se je slednja srečala še v Železni Kapli s posamezniki policije. 

Rezultati šele konec oktobra 

Multiprofesionalno komisijo je 28. julija sklical minister za notranje zadeve Gerhard Karner za »celovito in neodvisno« preiskavo policijskega ukrepa. Rezultat raziskave bo pisno poročilo oz. analiza, ki bo skušala zaobjeti natančen vpogled v poseganje in njegovo načrtovanje. Po navedbah Milana Wutteja bo komisija rezultate predstavila konec oktobra, čeprav so bili napovedani za konec septembra. Vodja komisije je Mathias Vogl (vodja sekcije prava v notranjem ministrstvu), sestavljajo jo še Bernard Sadovnik, Milan Wutte, Lisa Rettl (Društvo Peršman), Franz Merli, Maria Wittman-Tiwald (nekdanja predsednica trgov­skega sodišča), Barbara Glück (direktorica KZ Mauthausen), Gregor Schusterschitz (vodja urada za mednarodno pravo na zunanjem ministrstvu), člani komisije z notranjega ministrstva pa so Reinhard Schnakl, Walter Grosinger in Peter Andre. Markus Matschek, namestnik direktorja deželnega urada, v komisiji zastopa deželnega glavarja Petra Kaiserja.

Državni obisk dva dni kasneje

Vezano na dogodek sta bili v sredo pri Peršmanu tudi slovenska generalna konzulka v Celovcu Maja Balant Slobodjanac in zunanja ministrica RS Tanja Fajon. Na pogovor so bili vabljeni Društvo Peršman, ZKP, KSŠŠD, ZSO, NSKS, SKS, odvetnik Rudi Vouk in Enotna lista.

