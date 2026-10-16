Prvič pred spomenikom brez brambovcev na slovesnosti

Kot pravi Franz Fugger, kulturni referent občine, so brambovci letos udeležbo zavrnili z besedami, »da nočejo stati pred nacističnim spomenikom«. Tako sta letošnjo slovesnost z govori in polaganjem vencev padlim oblikovala župan Guntram Perdacher in kulturni referent Fugger. Slovesnosti se je poleg pevcev udeležilo še približno petnajst ljudi. Tri nemške pesmi, med njimi koroško deželno himno, so zapeli člani moškega pevskega društva iz Podgorij. Po letošnji slovesnosti na predvečer 10. oktobra smo govorili z občanoma Francem Baumgartnerjem in Petrom Janežičem ter Silvio Jelinek iz Rožeka, predsednico društva Denkamol/Spunij se, ki so se udeležili prireditve. Baumgartner je prvič pred spomenikom »slišal slovenščino, saj je nekaj stavkov po slovensko povedal Franz Fugger. Posamezni brambovci so sicer bili tam kot privatne osebe, javni zastopniki koroških brambovcev, ki so bili zmeraj tam, kot recimo Bruno Burchhart. Ti gospodje pa so vsi manjkali.« Po besedah Petra Janežiča »župan je spregovoril o rekonstrukciji spomenika, med katero je bilo potrjeno, da so bile leta 1937 zgrajenemu spomeniku leta 1941 v času nacizma dodane lesene table. Župan je omenil, da je bilo stališče deželnega spomeniškega urada tako, da če te table ne pridejo stran, potem od države ne pride denar za obnovo. Zdaj sem 40 let star, to je po mojem prvič v zgodovini Šentjakoba, da je bilo na tej proslavi slišati slovenščino. Funkcionarjev brambovcev ni bilo pri spomeniku, so pa bili nekateri svobodnjaki.« Silvia Jelinek je atmosfero prireditve doživela kot »prijetno zaradi spravljivih tonov v govorih župana in kulturnega referenta ter poudarka, da je važno krepiti demokracijo. Posebej razveseljivo zame pa je bilo, da ni bilo več govora o slovenskem agresorju in travmi obrambnega boja, temveč o tem, da sta se na Koroškem po razpadu monarhij dve takoj za tem nastali državi spopadli okoli poteka meje, ki pa ni bila določena z boji, temveč s plebiscitom. Ko sta Perdacher in Fugger pred spomenik položila vence, se je zame razblinilo vse grozeče in mistično, kar je ta spomenik izžareval nekoč ob slovesnostih brambovcev.«

