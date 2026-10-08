Prvi spomenik pregnanim na Zilji

Ana Grilc (27), o spomeniku:

Zahomec Achomitz

Zila film, filmska sekcija SPD Zila, ima bogat arhiv posnetkov, kjer ljudje pripovedujejo o dnevu deportacije. Njihova pripoved se začne s tem, da nekdo potrka na vrata. Moment, ki ga niso pričakovali in ko nekdo prodre v oseben prostor. Spomenik je interaktiven. Ko stopiš do njega, slišiš trkanje. Ko odpreš vrata, pa slišiš avtentični pričanji preživelih in potomcev v ziljščini in nemščini, ki sta dolgi po sedem minut. Pričevanja sem zmontirala, da nastane kronološka pripoved: deportacija, zbirališče Žrelec, čas v taboriščih v Nemčiji, vrnitev in refleksija v današnji čas. Za spomenik smo vzeli stara vrata iz 30ih let 20. stoletja, tako da gre za avtentična lesena vrata. Film »Ko zori spomin« smo posneli z ekipo mladih koroških Slovencev Zora Pictures. Načrtujemo ga pokazati še na kakšnem festivalu. Načrtujemo pa tudi predstavitev filma po celi Koroški. Filma ima tri pripovedi: pričevanja mladih koroško-slovenskih umetnikov in kako ravnajo z lastno družinsko zgodovino upora ali pregona, drugo je raziskovanje spominske kulture na Zilji, tretje pa je potovanje z mamo in sestro v Nemčijo in pot nazaj, prav tista pot, po kateri so se vrnili naši pre­gnani predniki na Ziljo.