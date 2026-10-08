Prvi spomenik pregnanim na Zilji

Pred Šišo v Zahomcu odslej stojijo vrata brez hiše, ki naj spominjajo na pet deportiranih družin iz občin Bistrica na Zilji in Straja vas: Millonig, vlg. Koren, Zahomec; Zwitter vlg. Abuja, Zahomec; Fatzi, vlg. Gojcner, Dravlje, Brandstätter, vlg. Vaguta, Bistrica na Zilji; Kuss, vlg. Tavčar, Bistrica na Zilji. Vrata so interaktivna - ko stopiš do njih, se sliši trkanje, ko odpreš vrata pa slišis spomine deportiranih in potomcev. Še pred slavnostjo so predvajali film Ane Grilc »Ko zori spomin«, ki se posveča pregonu in spominski kulturi. Grilc je tudi izdelala koncept spomenika. Ideja je bila predstavljena že leta 2022 na prireditvi v Šiši ob 80. obletnici pregona.
O zgodovini petih družin je na slovesnosti spregovoril zgodovinar Peter Wiesflecker; ta je vključil tudi zapiske francoskega vojnega ujetnika Jeana Capitaina, ki je delal na kmetiji pregnane družine Wiegele v Zahomcu. O pregonu je spregovorila tudi zgodovinarka Brigitte Entner, Mirjam Zwitter Šlemic pa je predstavila avtorico spomenika in razstavo o pregonu, ki je bila posodobljena leta 2025 ob 80. obletnici vrnitve pregnanih in ki so jo ob slovesnosti postavili v Šiši. Janko Zwitter st., sin in brat pregnanih, je spregovoril v imenu potomcev Zapel je kvintet Oisternig, spomenik pa sta blagoslovila župnika Stanko Trap in Michael Joham.
Navzoče sta še nagovorila še državnozborska poslanka Olga Voglauer in podžupan Straje vasi Michael Tschinderle. Prostor, kje stoji spomenik, sta dala na razpolago občina Straja vas in športno društvo Zahomec. »Poleg projekta Lingua je to eden največjih projektov, ki smo ga kot društvo izpeljali. Gre za prvi spomenik pregnanim družinam v Spodnji Zilji. Zelo me veseli, da občina podpira projekt. Potomci vseh družin so prišli na slovesnost « je povedal predsednik SPD Zila Daniel Mešnik
Zila film, filmska sekcija SPD Zila, ima bogat arhiv posnetkov, kjer ljudje pripovedujejo o dnevu deportacije. Njihova pripoved se začne s tem, da nekdo potrka na vrata. Moment, ki ga niso pričakovali in ko nekdo prodre v oseben prostor. Spomenik je interaktiven. Ko stopiš do njega, slišiš trkanje. Ko odpreš vrata, pa slišiš avtentični pričanji preživelih in potomcev v ziljščini in nemščini, ki sta dolgi po sedem minut. Pričevanja sem zmontirala, da nastane kronološka pripoved: deportacija, zbirališče Žrelec, čas v taboriščih v Nemčiji, vrnitev in refleksija v današnji čas. Za spomenik smo vzeli stara vrata iz 30ih let 20. stoletja, tako da gre za avtentična lesena vrata. Film »Ko zori spomin« smo posneli z ekipo mladih koroških Slovencev Zora Pictures. Načrtujemo ga pokazati še na kakšnem festivalu. Načrtujemo pa tudi predstavitev filma po celi Koroški. Filma ima tri pripovedi: pričevanja mladih koroško-slovenskih umetnikov in kako ravnajo z lastno družinsko zgodovino upora ali pregona, drugo je raziskovanje spominske kulture na Zilji, tretje pa je potovanje z mamo in sestro v Nemčijo in pot nazaj, prav tista pot, po kateri so se vrnili naši pregnani predniki na Ziljo.
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