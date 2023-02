Prečrtan zapis »Koroška« in slogan »SPÖ abwählen, Slowenisierung Kärntens stoppen« (Odvolimo SPÖ in ustavimo slovenizacijo Koroške) je videti na objavi mladinske organizacije koroške svobodnjaške stranke (FPÖ). Posting so objavili včeraj, 7. februarja, na platformah Facebook in Instagram. Društvo koroških slovenskih pravnikov je danes, 8. februarja, vložilo ovadbo k objavi svobodnjaškega podmladka.

Konkretno z objavo tematizirajo dvojezična sodišča. Svobodnjaška mladina v objavi piše, da »deželni glavar Kaiser in koroški socialdemokrati nimajo interesa, da bi zastopali Korošce, temveč hočejo našo koroško domovino posloveniti«. Svobodnjaki že dalj časa tematizirajo reformo dvojezičnega sodstva na Koroškem, tako tudi njihov zdajšnji glavni kandidat pri deželnozborskih volitvah Erwin Angerer, ki je tudi državni poslanec. Junija 2022 je imel Angerer v parlamentu govor z naslovom »Wollen ÖVP und Grüne Kärnten slowenisieren?«.

Objava FJ Kärnten



V govoru je Angerer tematiziral morebitno zaprtje okrajnih sodišč in razširitev dvojezičnega sodstva na okoliše Celovec, Beljak in Velikovec. Po mnenju Angererja bi to pomenilo »slovenizacijo celega sodstva in dežele Koroške« in je »napad ministrice (Zadić) in Ljubljane na Koroško«. Tudi v aktualnem 85-stranskem volilnem programu za koroške deželnozborske volitve svobodnjaki obravnavajo slovensko narodno skupnost in konkretno dvojezično sodstvo, to pa na zadnji strani programa. V programu se svobodnjaki jasno opredeljujejo proti razširitvi dvojezičnega sodstva na Koroškem. Za svobodnjake so koroški Slovenci med najbolje podprtimi manjšinami v Evropi: »Jasno odklanjamo vse dodatne zahteve slovenske narodne skupnosti. Rešitev dvojezične topografije iz leta 2011 je treba sprejeti in ne znova diskutirati.«

Objava svobodnjaške mladine se je medtem razširila po družbenih omrežjih, pod njo je veliko kritičnih komentarjev: »Nimate pojma o zgodovini koroške«, »Sram naj vas bo, govorite o ljudeh, ki so se na Koroškem rodili, tukaj živijo, delajo in študirajo. (…)«.

Na objavo je reagirala glavna kandidatka Zelenih na Koroškem Olga Voglauer, ki je včeraj objavila posting, v katerem piše: »Haček na Koroškem ne boli. Pustimo to hujskanje zaradi slovenske narodne skupnosti in praznujmo kulturno raznolikost in dvojezičnost v naši deželi.«

Odziv Olge Voglauer

Tudi predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug v izjavi za medije obsoja napade svobodnjaške mladine in obžaluje »hujskanje svobodnjakov proti slovenščini in naši kulturi, ki je bila vselej del koroške identitete«. Jug piše v nadaljevanju, da je ponosen na koroške Slovence in prijatelje narodne skupnosti, ki so na Instagramu s komentiranjem aktivno nasprotovali trditvam svobodnjakov.

Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko pravi, da je Narodni svet zgrožen nad akcijo svobodnjaške mladine, ki gre v isto stoletno smer Heimatdiensta (»Es gibt kein Slowenisch Kärnten«) oz. deželnega glavarja Haiderja, ki je v septembru 2006 plačal oglase z vsebino »Kärnten wird einsprachig«.

Za predsednika SKS in župana občine Globasnica Bernarda Sadovnika je objava »gonja, ki presega vse meje«, dodaja pa, da naj bo naše skupno zavzemanje spoštljivo in mirno sožitje. Sadovnik je zadevo prijavil pri državnem tožilstvu.

Odbor Koroške dijaške zveze (KDZ) zahteva izbris objave in javno opravičilo svobodnjaške mladine.

Svobodnjaška mladina je svojo objavo medtem izbrisala.