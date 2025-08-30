Prodajalec Sandro Dolinšek: Če želiš biti spoštovan, spoštuj druge

Na šolski čas ima bolj mešane spomine, glavno šolo je obiskoval v Pliberku. »Sem pač bolj in­trovertiran človek, rad sem tudi sam, to mi ne dela težav. Mogoče tudi zato, ker je bilo vedno veliko ljudi okoli mene, morda pa tudi ne,« se nasmehne. Po posredovanju učiteljice je dobil priložnost, da se je predstavil pri Zadrugi v Pliberku. Vajeništvo je opravil na oddelku za vrt in gradnjo, ga kasneje menjal z živilskim oddelkom Zadruge Pliberk, ki je pod isto streho. »Moram priznati, da kot tip človeka nisem rojen prodajalec, sem bolj delavec v ozadju. A sčasoma sem postal tudi kar dober prodajalec,« ocenjuje Sandro Dolinšek. Zaradi poklica in dnevnega stika s strankami se je z leti bolj odprl. »Znašel sem se in zdaj mi je kar všeč. Imam tudi veliko odgovornosti, predvsem za pijače in naročila blaga,« razlaga. Zaradi uvedbe kavcijskega sistema (Pfand) za plastenke in pločevinke se je količina prodanih pijač bistveno zmanjšala, deloma za polovico, razlaga Sandro, ko ga sprašujem o novostih na oddelku za pijače. Tam največ prodajo piva, sam pa pije le sok in včasih kak hugo, mešanico vina in bezgovega soka. »Pivo ni tako moje.« Za številne veselice, tako za privatna praznovanja ali npr. večje gasilske veselice pripravlja naročeno robo. Stvari postavi na paleto, da lahko stranke vse hitro prevzamejo, da se ne izgubi preveč časa. Sandro pravi, da v trgovini opravlja skoraj vsa dela, v skladišču skrbi za red, pomaga na blagajni, polni regale. Le na oddelku z delikatesami ga ni. Pri delu mu je pomembno, da je vsaka stvar na pravem mestu, da je v trgovini red.