Na zadnjih občinskih volitvah leta 2015 je VS Bistrica v Rožu izgubila 3. mandat. Tatjana Feinig, nosilka liste na letošnjih volitvah: »Naš cilj je, da si tretji mandat priborimo nazaj in bomo tako spet zastopani v občinskem predstojništvu.« Hkrati je glavna kandidatka VS Bistrica v Rožu zelo vesela, da je za kandidaturo uspelo nagovoriti tudi mladino.

Bistrica v Rožu »Od 31 kandidatk in kandidatov jih kandidira osem, ki niso prestopili 30. življenjskega leta. Najmlajša pa je 20 let mlada,« pripoveduje Svečanka Tatjana Feinig v pogovoru z Novicami. To je študentka Taja Kristof iz Sveč, ki kandidira na 2. mestu in želi »z Volilno skupnostjo uresničiti svoje sanje in cilje: narediti nekaj za mladino v naši občini«. Po njenih besedah jo najbolj označujejo besede »navdušena, kritična in socialno angažirana«.

Zelo jasne in v prihodnost usmerjene so tudi izjave Petra Moschitza z Mač, ki kandidira na 3. mestu in katerega oče Willi Moschitz je vrsto let uspešno vodil bistriško Volilno skupnost. Peter Moschitz: »Želim vnesti svoje izkušnje iz družine in službe, kjer sem tudi glavni zastopnik sveta delavcev v podjetju športne opreme, in tako sooblikovati občinsko dogajanje.« Hkrati Peter Moschitz poudarja: »S svojo kompetenco reševanja problemov se želim posvetiti domačemu športnemu društvu, predvsem pri iskanju kooperacij z društvi v občini, npr. s smučarskim klubom SC Rosental, teniškim klubom TC Weizelsdorf in tekaškim klubom LLC Suetschach. Prav tako pa se zavzemam za ohranjanje in podpiranje žive dvojezičnosti, ki je dragocen potencial za prihodnost.«

Kandidirajo na prvih šestih mestih: (z leve) Tomi Partl ml. (4. mesto), Peter Moschitz (3.), Tat­jana Feinig (1.), Taja Kristof (2.), Anja Šlemic (5.) in Jani Müller (6.)

Nič manj jasne niso tudi besede ljudskošolskega ravnatelja Tomija Partla ml. z Mač, sina dolgoletnega boroveljskega okrajnega sodnika Tomija Partla star., ki je tudi vodja kazenskega oddelka Evropske nogometne zveze (UEFA) pod predsednikom Slovenca Aleksandra Čeferina. Tomi Partl ml. kandidira na 4. mestu, svojo kandidaturo pa utemeljuje takole: »Če hočem, da se moj glas sliši, ga moram tudi dvigniti. Drugače bojo v občinskem svetu odločale osebe, katerim bo vseeno, ali bo še naprej drvelo ogromno število težkih tovornjakov skozi našo občino ali če bo izginil slovenski jezik v javnosti.«

Na 5. mestu kandidira učiteljica Anja Šlemic iz Podsinje vasi, ki se noče prilagoditi političnim strukturam, »temveč ustvarjati« in se ravno zato zavzema za Volilno skupnost. Njen učiteljski kolega ter 6. kandidat na listi VS Jani Müller iz Šentjanža v Rožu pa kandidira pod geslom: vedoželjen, ambiciozen, ustrežljiv. Nadalje so med kandidati in kandidatkami VS Bistrica v Rožu Bernarda Fink Inzko iz Sveč, Daniel Užnik iz Šentjanža, Zdenka Hafner-Čelan in Andrea Gabriel z Bistrice v Rožu, glasbena zvezda Tonč Feinig, medicinski tehnik z bosanskimi koreninami Muhamed Bajrić ter Šentjanžan Willi Moschitz in predsednik SPD Šentjanž Štefan Pinter iz Svetne vasi.

Sicer pa je bila leta 1997 VS Bistrica v Rožu prva, ki je na vidnem mestu kandidirala tudi pripadnika večinskega naroda – Haralda Koglerja. Povišala je število mandatov od dva na tri. Tudi tokrat prihaja okoli 10 kandidatk in kandidatov iz večinskega naroda. Na vprašanje, ali bo kandidirala tudi za županjo, pa glavna kandidatka Tatjana Feinig odgovarja: »Ne. Naš cilj je, da si tretji mandat priborimo spet nazaj in bomo tako spet zastopani v bistriškem občinskem svetu.«