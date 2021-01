Blažej poudarja, da bo letos volilni boj že bolj težaven, saj zaenkrat kaže, da ne bo hišnih obiskov. Vsekakor ostaja Blažej optimističen. »Pri zadnjih volitvah ni manjkalo veliko glasov za drugi mandat, ki je vselej naš cilj. Ni izključeno, da ga naredimo.« Čeprav je v Galiciji dobra polovica učencev prijavljena k dvojezičnemu pouku v ljudski šoli, Blažej želi, da bi se slovenščina uveljavila tudi v občinskem vrtcu in da bi nastala dvojezična skupina. Še pod prejšnjim županom so v Galiciji zbrali petnajst podpisov družin, ki so želele dvojezično skupino. Blažej je bil v zadnji periodi aktiven v družinskem referatu. Sodelovanje v občinskem svetu ocenjuje kot dobro, le ko gre za slovenščino, se velikokrat začnejo stvari »zatikati«.

you might also like