Nedeljske deželnozborske volitve na Koroškem so prinesle kar nekaj nepričakovanih rezultatov. Preberite, kako izid volitev komentirajo kandidati in kandidatke strank.

Veselje in razočaranje sta si na dan volitev vedno precej blizu. Minulo nedeljo je to bilo intenzivno občutiti predvsem tam, kjer so na prve rezultate deželnozborskih volitev čakali kandidati in simpatizanti strank. V napolnjeni in z rumenimi baloni dekorirani celovški kavarni »Teatro«, ki je bila tega dne »centrala« Teama Kärnten (TK), je vladalo veselje. Že pri vhodu so gostom ponujali peneče vino. Navzoči, med njimi tudi kandidat Franc Jožef Smrtnik z družino, so pričakovali precejšen prirastek za stranko pod vodstvom Gerharda Köferja. Malo po 16. uri je ORF objavil prvo projekcijo izida volitev, po kateri je stranka TK pridobila, a z dobrimi 9 % ostala enomestna. Ta prvi rezultat so v »Teatru« sprejeli z bučnim aplavzom, občutiti pa je bilo, da so nekateri pričakovali še več. Končni rezultat za TK: Dobrih 10 % glasov, kar pomeni pet mandatov v 36-sedežnem koroškem deželnem zboru. Še zvečer je postalo jasno, da ima zagotovljen mandat tudi Smrtnik, ki je kandidiral na četrtem mestu deželne liste. »Pišemo zgodovino in mislim, da je to velik uspeh za Team Koroška/Kärnten in za Gerharda Köferja, ki je dal koroškemu Slovencu možnost, da pride v deželni zbor,« je povedal Smrtnik. Prepričan je, da se bo dalo v naslednjih letih »kaj premakniti«. V Železni Kapli-Beli, Smrtnikovi domači občini, je Team Kärnten na glasovih pridobil nadpovprečno (+ 10,14 %). Tudi v Bistrici pri Pliberku je TK dobil kar 6,57 % glasov več, medtem ko je v Globasnici bolj stagniral (+1,65 %). V Žrelcu so dosegli isto število glasov kot ÖVP (11,35 %).

Popolnoma drugačno vzdušje je vladalo pri Zelenih, ki so na izid volitev čakali v klubu Stereo nasproti Mohorjeve. Po prvi projekciji so še upali na rezultate iz mest, ki jim bi le še omogočili prekoračiti petodstotni prag za vstop v deželni zbor, kar jim je na koncu s 3,85 % (+ 0,73 %) jasno spodletelo. Glavna kandidatka Olga Voglauer je v Stereo prišla ob sedmih, pri vhodu sta jo že čakala podkancler Werner Kogler in vodja poslanskega kluba Sigi Maurer. Kogler je pohvalil volilni boj in delo glavne kandidatke. Olga Voglauer se je zahvalila svoji ekipi, pri tem pa potočila tudi kakšno solzo. »Izid ni takšen, kakršnega smo pričakovali, želeli smo biti zastopani v deželnem zboru. Za Zelene je težje na Koroškem, v naslednjih petih letih velja opraviti delo tako, da nam bo naslednjič uspelo.« Voglauerjeva ostaja na čelu koroških Zelenih in bo še naprej državna poslanka: »Tam bom tudi v bodoče močan glas za manjšine v Avstriji in predvsem za koroške Slovence.« Najboljša rezultata na Koroškem so Zeleni dosegli v Selah (14,18 %) in v Bilčovsu, v domači občini Olge Voglauer (8,55 %). V Železni Kapli-Beli so Zeleni s 2,5 % ostali celo za novo stranko Vision Österreich, ki je dobila 1 % več.

Več vzroka za praznovanje so imeli pri Ljudski stranki (ÖVP). V nabito polnem celovškem lokalu »Kosterei« so proslavili popolnoma nepričakovano dober rezultat (17 %). Predvolilne ankete so stranko z glavnim kandidatom Martinom Gruberjem videle celo za Köferjem na četrtem mestu. Tembolj vneto so praznovali skromen prirastek (+1,58 %), celo kancler Nehammer je prišel z Dunaja in pohvalil delo Gruberjeve ekipe. »Zelo slabe številke anket pred volitvami so znotraj stranke sprožile močno mobilizacijo, dobro je tudi bilo, da smo v volilnem boju bili veliko med ljudmi,« rezultat komentira kandidatka ÖVP Kristina Müller iz Pliberka, kjer je stranka pridobila 4,2 %, kar je bil največji prirastek za ÖVP v okraju Velikovec. Za Kristino Müller bi bilo najbolje, če bi ÖVP in SPÖ nadaljevali delo v deželni vladi.

Z besedo nepričakovano lahko dobro opišemo tudi rezultat socialdemokratske stranke, ki je izgubila 9 % glasov in z 38,92 % zgrešila tudi cilj Petra Kaiserja, ki je želel doseči najmanj 40 %. Vidno razočaran deželni glavar je v nedeljo zvečer dejal, da ga rezultat boli, celo o odstopu je razmišljal, a je to misel ovrgel tudi zato, ker je SPÖ zanj »družina in družine ne pustiš na cedilu.« Za kandidata SPÖ Manuela Juga rezultat ni zadovoljiv: »Tega rezultata nihče ni pričakoval, kljub temu je prvo mesto jasno in prednost na drugouvrščenega je skoraj 15 %. Na vsak način je to nalog, da naj SPÖ kot najmočnejša stranka še naprej vodi deželno vlado.« Osebno si Jug želi nadaljevanje koalicije z ÖVP, to pa po mnenju Juga ni edina varianta, ki jo imajo. »V prvi vrsti sem za to, da Kaiser ostane deželni glavar in sem proti drugim eksperimentom,« je izjavil Jug.

Novi stranki »Vision Österreich« z glavnim kandidatom Alexandrom Todor-Kosticem je z 2,27 % jasno spodletel vstop v deželni zbor. Kandidat VÖ Sieg-fried Kral: »Z rezultatom smo zadovoljni, saj smo stranko ustanovili šele lani junija, mislil sem pa, da bo malo več.« Kot enega od razlogov za neuspeh Kral omenja »ignoranco vodilnih medijev.« Tudi stranki STARK (0,06 %) in BFK (0,42 %) nista mogli prepričati zadosti volilcev. Komunistična stranka je kandidirala le v okolišu Beljak in Beljak dežela, v primerjavi z letom 2018 je stranka izgubila 473 glasov. Sicer se pa koroški komunisti na svoji spletni strani hvalijo, da so v volilnem okolišu, kjer so nastopili, pridobili nekaj glasov, kar je za glavno kandidatko Karin Peuker »jasen prirastek«.

Tokrat je volilna udeležba narasla na 71,7 % (2018: 68,6 %).