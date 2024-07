Na minuli občinski seji, 3. julija 2024 je boroveljski občinski svet večinsko odobril pogodbo za redno letno podporo z dvojezičnim vrtcem Jaz in ti, s skupino malčkov Montessori Jaz in ti ter z otroško skupino Bussi Bär. Pogodba je vezana na eno leto, in sicer od septembra 2024 do avgusta 2025 z opcijo podaljšanja. Vrtec Jaz in ti bo za vsako skupino prejel 20.000 evrov na leto. Ker jih ima tri, je skupna vsota podpore 60.00 evrov letno. Skupina malčkov Jaz in ti ter skupina Bussi Bär pa bosta prejeli po 5.000 evrov letno. Dodatno vsaka ustanova dobi 500 evrov v obliki uslug občinskega gradbenega oddelka. Proti pogodbi je glasovala svobodnjaška občinska frakcija.

Od 1. septembra 2023 velja deželni zakon, ki občine zavezuje, da nudijo otrokom do šestega leta oskrbo v vrtcih ali v jaslih. Zakon velja tudi za zasebne dvojezične vrtce in skupine. Če naj vrtci in jasli, torej nosilci takih vzgojnih ustanov, prejmejo podporo občine, morajo z njo oz. mora občina z njimi skleniti ustrezno pogodbo, ki je vezana na eno leto.

Pot do pogodbe je bila dolga in potrebna so bila pogajanja med deželo, občino in društvom Jaz in ti, ki je nositelj vrtca in jasli Montessori. Pogoj občine je bil, da imajo otroci iz občine Borovlje prednost pri vpisu. S potrdilom pogodbe v občinskem svetu je občina Borovlje priznala pomembno in zanjo tudi ugodno vzgojno delo dvojezičnega vrtca in jasli Jaz in ti. Hkrati se je pridružila tistim občinam, ki so to pogodbo že potrdile. Izjema je še občina Škocjan. Župan Ingo Appé je v razpravi dejal, da spori zaradi dvojezičnosti niso na mestu, navsezadnje gre za dobrobit otrok, ne pa za nabiranje političnih točk. Roman Verdel, frakcijski vodja VS Borovlje in predsednik društva Jaz in ti, pa je v pogovoru z Novicami izrazil zadovoljstvo, da je občinski svet sprejel ta sklep. Trajalo je dolgih 27 let, da je občina priznala pomembno otroško-vzgojno delo vrtca in jasli Jaz in ti in se obvezala za redno finančno podporo, kar bo delovanje obeh vzgojnih ustanov znatno izboljšalo.