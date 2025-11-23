Prenovljeni prostori in razstava v generalnem konzulatu 

V svojem govoru je spregovorila o zgodovini hiše, ki je bila zgrajena v letih 1956/57 na Radetzkystraße 26 po načrtu enega najbolj znanih arhitektov iz vrst koroških Slovencev, Janeza Oswalda, in je od leta 2014 uradno v slovenski lasti. V nadaljevanju je opisala dveletno obdobje prenove konzulata, v katerem so med drugim namestili fotovoltaično napravo ter obnovili sanitarije, garažo in stene, pri čemer je bilo v projekt vloženih skoraj milijon evrov. »Morate vedeti, da smo tukaj neprekinjeno delali, živeli, in včasih ni bilo lahko – včasih je bilo tudi težko,« je s solzami v očeh priznala Slobodjanac. Pri tem se je še posebej zahvalila arhitektu projekta Antonu Reichmannu ter pohvalila njegovo znanje, predanost in predvsem pozitivno energijo. »Bil je naš svetovalec, nadzornik in medtem tudi postal dober prijatelj,« je povedala generalna konzulka. Prenovljene prostore so simbolično odprli generalna konzulka, deželni glavar Koroške dr. Peter Kaiser in arhitekt Anton Reichmann s prerezom traku. Za glasbeni okvir prireditve sta poskrbeli mladi pianistki Neva Kert in Livia Seher iz Slovenske glasbene šole na Koroškem pod mentorstvom Monike Seher.