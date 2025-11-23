Novice logo
Prenovljeni prostori in razstava v generalnem konzulatu 

23.11.2025 Celovec Klagenfurt Dana Gregorič
Pretekli torek, 11. novembra, ob 18. uri sta Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu in Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov povabila na slavnostno otvoritev prenovljenih prostorov ter nove razstave iz niza »Okno k sosedu« – Na robu svetlobne igre – kip in slika v dialogu slovenskih umetnikov Zmaga Kovača in Alme Lovrenčič.
Z leve: dr. Peter Kaiser, Maja Balant Slobodjanac in Anton Reichmann

Goste je sprejela generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu, Maja Balant Slobodjanac.

Zgodovina hiše in novi prostori

V svojem govoru je spregovorila o zgodovini hiše, ki je bila zgrajena v letih 1956/57 na Radetzkystraße 26 po načrtu enega najbolj znanih arhitektov iz vrst koroških Slovencev, Janeza Oswalda, in je od leta 2014 uradno v slovenski lasti. V nadaljevanju je opisala dveletno obdobje prenove konzulata, v katerem so med drugim namestili fotovoltaično napravo ter obnovili sanitarije, garažo in stene, pri čemer je bilo v projekt vloženih skoraj milijon evrov. »Morate vedeti, da smo tukaj neprekinjeno delali, živeli, in včasih ni bilo lahko – včasih je bilo tudi težko,« je s solzami v očeh priznala Slobodjanac. Pri tem se je še posebej zahvalila arhitektu projekta Antonu Reichmannu ter pohvalila njegovo znanje, predanost in predvsem pozitivno energijo. »Bil je naš svetovalec, nadzornik in medtem tudi postal dober prijatelj,«  je povedala generalna konzulka. Prenovljene prostore so simbolično odprli generalna konzulka, deželni glavar Koroške dr. Peter Kaiser in arhitekt Anton Reichmann s prerezom traku. Za glasbeni okvir prireditve sta poskrbeli mladi pianistki Neva Kert in Livia Seher iz Slovenske glasbene šole na Koroškem pod mentorstvom Monike Seher.

Dialog med generacijami

Besedo je prevzela tudi kustosinja razstave, Olga Butinar Čeh, ki je poudarila pomen razstave kot most med preteklostjo in sedanjostjo ter kot priložnost za izmenjavo med generacijami – med mlado umetnico Lovrenčič in umetnikom Kovačem, rojenim leta 1965. Poudarila je, da »kulturna dediščina ni samo spomin, temveč živ del naše identitete«, razstava pa s tem »ohranja dialog med narodoma in generacijami«. Dogodek se je zaključil z besedami generalne konzulke, ki je izrazila upanje, da bo ta prostor v prihodnosti postal kraj srečevanj, pogovorov in druženja, predstavili pa so tudi novega konzula Gregorja Jovana. 

