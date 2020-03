Ljubljana Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je prejšnji teden sprejel na pogovor predstavnike krovnih organizacij koroških in štajerskih Slovencev.

Osrednja tema pogovora je bilo obeleževanje stoletnice koroškega plebiscita, v sklopu katerega se bo Pahor skupno z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom udeležil osrednje slovesnosti, ki bo potekala oktobra v Deželnem dvorcu v Celovcu. Pahor je spomnil, da je odločitev za sodelovanje na obeležitvi 100. obletnice koroškega plebiscita sprejel tudi na osnovi ocene manjšinskih organizacij pred srečanjem z avstrijskim predsednikom lani junija. Ta ocena, da bi skupna udeležba predsednikov koristila in ne škodila vzdušju ob 100. obletnici, da je bila ključna in odločilna.

Da se slovenska skupnost 100-letnice plebiscita, njegovega izida in razvoja po njem na Koroškem spominja drugače od večinskega prebivalstva, je po Pahorjevih besedah »povsem razumljivo, vendar to ne sme biti ovira za iskanje priložnosti za večje sožitje med narodoma. 100. obletnica plebiscita je priložnost za pogled v zgodovino in oceno, kaj je bilo uresničenega za zagotovitev pravic koroških Slovencev. Obenem je ta pomembna obletnica priložnost za pogled naprej,« je dejal slovenski predsednik. Pahor je izpostavil še prijateljske odnose med državama kot najboljši okvir za razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem in na Štajerskem.

Sestanka so se udeležili predstavniki krovnih organizacij predsednik ZSO Manuel Jug, predsednik zbora narodnih predstavnikov NSKS Nanti Olip, predsednik SKS Bernard Sadovnik, predsednik EL Gabriel Hribar in predsednica Kulturnega društva člen 7. za avstrijsko Štajersko Susanne Weitlaner, pogovoru pa sta prisostvovala še veleposlanica RS na Dunaju Ksenija Škrilec in novi generalni konzul RS v Celovcu Anton Novak.