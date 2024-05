Hale podjetja, ki se ukvarja z energetsko tehnologijo na biomaso in jeklenimi konstrukcijami, je predsednici predstavil poslovodja Andreas Urbas. Podpredsednik SGZ Feliks Wieser je v svojem nagovoru poudaril pomen gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo ter podčrtal ključno vlogo, ki jo ima SGZ pri povezovanju in podpori podjetij na obeh straneh meje. Predstavili so se tudi posamezni podjetniki.