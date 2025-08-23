Pravniki zahtevajopravnopolitične ukrepe



V njem si pravniki od Dežele Koroške in Republike Avstrije želijo »priznavanje antifašističnega temelja naše pravne države«, od ministrice pa pričakujejo »pravnopolitično ukrepanje« zaradi policijske intervencije pri Peršmanu 27. julija letos. Ministrico opozarjajo, da je bila pri intervenciji kršena pravica do postopka v slovenskem jeziku, ki ga pripadnikom slovenske narodne skupnosti zagotavlja 7. člen Avstrijske državne pogodbe. V tej zvezi DKSP opozarja na nujnost reforme dvojezičnega sodstva in razširitve pristojnosti dvojezičnega sodstva. Če do tega ne pride, pravniki napovedujejo pot na sodišča EU. Nadalje pravniki svarijo pred »nacionalsocialističnimi ostanki v sodstvu«. Tu se sklicujejo na primer Galicije, ki ji je do dvojezične table potrebnih 10 % zmanjkal en slovensko govoreči občan. Pri tem je ustavno sodišče glas osebe, ki je kot svoj občevalni jezik navedla »windisch«, štelo k nemško govorečim. Tu je ustavno sodišče spregledalo, da vindiš ni nič drugega kot slovenski narečni govor. Posledica te sporne odločitve ustavnega sodišča je, da je danes občina Galicija edina občina v okraju Velikovec, kjer slovenščina ni dovoljena kot uradni jezik. Podoben problem imajo tudi slovensko govoreči v občinah Škocjan in Dobrla vas. »Republika mora poskrbeti za ukrepe, ki bodo dokaz za njeno spoznanje, da je zoper retravmatizacijo in sovražnost do manjšine na Koroškem potrebno takojšnje ukrepanje.« Kot pravi DKSP, za to razen pri sodiščih ni potrebna niti sprememba zakonodaje.