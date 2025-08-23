Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Pravniki zahtevajopravnopolitične ukrepe

23.8.2025 Celovec Klagenfurt Tomaž Verdev
Odvetnik Rudi Vouk je v imenu Društva koroških slovenskih pravnikov (DKSP) v zadevi Peršman poslal dopis avstrijski pravosodni ministrici Anni Sporrer (SPÖ), prvakom strank koalicijske vlade ter koroškim občinskim politikom.


V njem si pravniki od Dežele Koroške in Republike Avstrije želijo »priznavanje antifašističnega temelja naše pravne države«, od ministrice pa pričakujejo »pravnopolitično ukrepanje« zaradi policijske intervencije pri Peršmanu 27. julija letos. Ministrico opozarjajo, da je bila pri intervenciji kršena pravica do postopka v slovenskem jeziku, ki ga pripadnikom slovenske narodne skupnosti zagotavlja 7. člen Avstrijske državne pogodbe. V tej zvezi DKSP opozarja na nujnost reforme dvojezičnega sodstva in razširitve pristojnosti dvojezičnega sodstva. Če do tega ne pride, pravniki napovedujejo pot na sodišča EU. Nadalje pravniki svarijo pred »nacionalsocialističnimi ostanki v sodstvu«. Tu se sklicujejo na primer Galicije, ki ji je do dvojezične table potrebnih 10 % zmanjkal en slovensko govoreči občan. Pri tem je ustavno sodišče glas osebe, ki je kot svoj občevalni jezik navedla »windisch«, štelo k nemško govorečim. Tu je ustavno sodišče spregledalo, da vindiš ni nič drugega kot slovenski narečni govor. Posledica te sporne odločitve ustavnega sodišča je, da je danes občina Galicija edina občina v okraju Velikovec, kjer slovenščina ni dovoljena kot uradni jezik. Podoben problem imajo tudi slovensko govoreči v občinah Škocjan in Dobrla vas. »Republika mora poskrbeti za ukrepe, ki bodo dokaz za njeno spoznanje, da je zoper retravmatizacijo in sovražnost do manjšine na Koroškem potrebno takojšnje ukrepanje.« Kot pravi DKSP, za to razen pri sodiščih ni potrebna niti sprememba zakonodaje.    

Iz rubrike Politika preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt