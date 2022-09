Na uredništvo Novic je danes prispela tiskovna izjava iniciative »POZIV 205-IH«. 205 podpisanih koroških Slovenk in Slovencev zahteva, da se »kot prvi korak ob 50. obletnici napada na dvojezično Koroško v ortstafelsturmu vsaj spet postavijo dvojezični napisi v tistih krajih, ki so bili predvideni leta 1972 in ki dvojezičnih napisov vse do danes nimajo.« Iniciativa v izjavi navaja 73 krajev, ki naj bi dobili dvojezičen napis.

Kot je zapisano v sporočilu za medije, je prišlo do iniciative »POZIV 205-IH«, ker je »pred petdesetimi leti Republika Avstrija z zakonom z dne 06.07.1972 izvedla prvi poskus vsaj delno uresničiti v členu 7 Avstrijske državne pogodbe predvideno pravico koroških Slovencev za dvojezične topografske napise. Predvidenih je bilo 205 krajev, ki so dobili dvojezične table. Jeseni 1972, z viškom 09.10.1972, so v »Ortstafelsturmu« vse dvojezične napise protipravno in nasilno podrli. 73 od 205-ih krajev, ki so bili za dvojezične napise predvideni leta 1972, dvojezičnih napisov tudi 50 let kasneje še vedno nima.«