»Potrebno bo najti rešitev za obstoj VŠ Šentpeter«

Po sestanku sicer še ni bilo dokončnih rezultatov, udeleženci pa so bili optimistični glede nadaljnjih korakov. Ravnateljica VŠ Šentpeter Marija Olip je menila, da se pogovori dobro razvijajo ter da želi šola podpirati sestre. Lep Šimenko je poudarila, da si prizadeva za to, da bo šola delovala tudi v prihodnje. Ministrica je dejala: »Nismo bili prisotni vsi partnerji, da bi lahko prišli do konkretnih zaključkov, ampak enotni smo si, da je ta primanjkljaj seveda treba zagotoviti. Predvsem pa je potrebno najti rešitev, kako bo šola tudi dolgoročno obstajala.«