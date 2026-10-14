»Potrebno bo najti rešitev za obstoj VŠ Šentpeter«

Prvi postanek je ministrica skupaj z državno sekretarko Heleno Jaklitsch ter generalno konzulko Republike Slovenije v Celovcu Majo Balant Slobodjanac opravila v Šiši v Zahomcu. Tam se je slovenska delegacija sestala s predstavniki Slovenskega narodnostnega inštituta Urban Jarnik, SPD Zila, SPD Dobrač, Športnega društva Zahomc, Cerkve ter lokalne politike. Pogovarjali so se o potrebah manjšine ter projektih, namenjenih ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete. Medtem ko je inštitut Urban Jarnik spregovoril o raziskovanju ziljskega narečja ter dokumentiranju slovenskih ledinskih in hišnih imen, je SPD Zila predstavilo projekt digitalizacije ziljskega narečja ter načrte za digitalno aplikacijo. Ministrica je izrazila svojo podporo ter poudarila, da je ziljsko narečje treba ohraniti. V okviru obiska je ministrica SPD Dobraču tudi podelila priznanje ob 120-letnici delovanja društva.
Drugi postanek je delegacijo vodil v Šentjakob v Rožu, v Višjo šolo za gospodarske poklice Šentpeter. Po večhodnem kosilu, ki so ga pripravili dijaki in dijakinje, so se zastopniki slovenske narodne skupnosti, slovenski veleposlanik Marko Štucin, krški škof Jože Marketz, šolske sestre in ravnateljica šole VŠG v Šentpetru Marija Olip z ministrico Lep Šimenko posvetovali o tem, kako zagotoviti delovanje šole ter doma tudi v prihodnosti.
Delo, ki ni povezano s poukom, trenutno opravljajo sestre in drugi zaposleni. Za dosedanje nastavljence in tiste, ki naj bi v bodoče nadomestili sestre, pa je treba zagotoviti sredstva. Predsednik Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) Nanti Olip je v sodelovanju s konventom pripravil načrt za financiranje šole. Olip je menil: »To je tretjinsko financiranje v vrednosti 300.000 evrov letno. Eno tretjino naj prevzame Republika Slovenija, eno tretjino naj prevzame škofija in eno tretjino naj prevzame ministrstvo za šolstvo.«
Po sestanku sicer še ni bilo dokončnih rezultatov, udeleženci pa so bili optimistični glede nadaljnjih korakov. Ravnateljica VŠ Šentpeter Marija Olip je menila, da se pogovori dobro razvijajo ter da želi šola podpirati sestre. Lep Šimenko je poudarila, da si prizadeva za to, da bo šola delovala tudi v prihodnje. Ministrica je dejala: »Nismo bili prisotni vsi partnerji, da bi lahko prišli do konkretnih zaključkov, ampak enotni smo si, da je ta primanjkljaj seveda treba zagotoviti. Predvsem pa je potrebno najti rešitev, kako bo šola tudi dolgoročno obstajala.«
V oktobru se bo Lep Šimenko srečala z avstrijskim ministrom za izobraževanje Christophom Wiederkehrom (NEOS). Tudi na tem sestanku bo na dnevnem redu vprašanje financiranja šentpetrske višje šole.
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