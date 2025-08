Poročilo o raciji do konca septembra

Z notranjega ministrstva so medtem sporočili, da so sestavili večstrokovno preiskovalno komisijo za policijske ukrepe na Peršmanovi domačiji. Koroške Slovence zastopajo Bernard Sadovnik (predsednik sosveta pri Uradu zveznega kanclerja za slovensko narodno skupnost), Milan Wutte (ZKP) in Lisa Rettl (Društvo Peršman). Devetčlanska komisija bo preučila policijsko posredovanje 27. julija in bo pri delu imela popolno podporo notranjega ministrstva, vključno z dostopom do dokumentacije. Po potrebi bodo vključeni dodatni strokovnjaki. Končno poročilo bo javno objavljeno, predvidoma do konca septembra 2025. Če to ne bo mogoče, bodo takrat predstavili vmesne izsledke, pišejo v izjavi ministrstva.