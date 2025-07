Policijska akcija na kraju spomina sprožila val ogorčenja

Podpredsednica Društva Peršman Eva Hartmann je poudarila, da so v zadnjih letih razvili cenjen izobraževalni program, ki ga obiskujejo šole, učitelji, zgodovinarji in turisti. Muzej s tem prispeva k širjenju znanja o zgodovini in k ohranjanju spomina na preteklost. Dejstvo, da je to delo tudi 80 let po koncu druge svetovne vojne še vedno tarča kriminalizacije, ocenjuje kot globoko zaskrbljujoče. Društvo Peršman, Zveza koroških partizanov in organizatorji izobraževalnega tabora zahtevajo temeljito pravno in politično razjasnitev policijskega posega ter preučujejo pravne ukrepe. Ob tem pozivajo k ustavitvi vseh kazenskih in prekrškovnih postopkov zoper udeležence dogodka.