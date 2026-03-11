Policija: napake so se zgodile

Kot je poročal tednik Der Standard, je tam v slovesni uniformi pričal tudi vodja racije. Racijo je med drugim utemeljeval z domnevnim antisemitizmom, ker naj bi na kampu našli palestinsko zastavo, ter s trditvijo, da je šlo za tajno srečanje. Odvetnik udeleženk Clemens Lahner je na to odgovoril, da palestinska zastava ni prepovedana in da je bil antifašistični kamp javno napovedan v Novicah. Sodnik bo v zadevi odločil v pisni obliki.