Policija: napake so se zgodile

11.3.2026 Celovec Klagenfurt Sebastjan Trampusch
Med policijsko racijo lani junija pri Peršmanu je policija ugotavljala tudi identiteto navzočih. Dve udeleženki antifašističnega tabora pri Peršmanovi domačiji in ena sodelavka muzeja so zaradi tega vložile pritožbo. Minuli četrtek, 5. marca, so zadevo obravnavali na upravnem sodišču v Celovcu.

Kot je poročal tednik Der Standard, je tam v slovesni uniformi pričal tudi vodja racije. Racijo je med drugim utemeljeval z domnevnim antisemitizmom, ker naj bi na kampu našli palestinsko zastavo, ter s trditvijo, da je šlo za tajno srečanje. Odvetnik udeleženk Clemens Lahner je na to odgovoril, da palestinska zastava ni prepovedana in da je bil antifašistični kamp javno napovedan v Novicah. Sodnik bo v zadevi odločil v pisni obliki.

Pravnik deželne policijske direkcije naj bi ob koncu 5-urne obravnave dejal, da so se zgodile napake. Izjava se je po kasnejšem pojasnilu policije nanašala na ugotovitve komisije ministrstva ter na postopke ugotavljanja identitete. Opravičila policije do danes ni bilo, pravi predsednica Muzeja Peršman Eva Hartmann. Dodaja, da opravičila po tako dolgem času tudi ne pričakuje več, saj bi imelo le še omejeno vrednost.

Po tem, ko je muzej vložil tožbo zaradi obrekovalne kampanje, je glavni račun na Facebooku, ki je blatil muzej in dunajski študentski klub, izginil s platforme, poroča Hartmann. Muzej bo letos znova odprl svoja vrata prvega maja, še dodaja Hartmann. Odprt bo ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih, od 10. ure do 17. ure.

