Podpora za varstvo Jaz in ti tudi z glasovi FPÖ

Svetniki mestne občine Borovlje so v torek, 14. julija, med drugim soglasno podprli Dvojezični privatni vrtec Jaz in Ti, jasli in prvič tudi dvojezično varstvo v občini. Mestna občina Borovlje je podprla privatni vrtec Bussi Bär, dvojezične Montessori jasli Jaz in ti, tema dvema občina namenja po 5500 evrov, in dvojezični vrtec ter varstvo Jaz in ti, ki bosta prejela več kot 80 tisoč evrov subvencij. Kot pravi Roman Verdel, občinski svetnik in predsednik društva Dvojezični vrtec Borovlje, ki vodi vrtec, jasli in varstvo, so financiranje privatnih dvojezičnih skupin prvič podprli tudi svobodnjaki (FPÖ) v občinskem svetu. Dvojezični vrtec Borovlje je letos star 29 let, pri tem je pred tremi leti, ko se je spremenil deželni zakon o vrtcih, prvič od občine prejel denar za oskrbo otrok v varstvu. »Imam 58 prijavljenih otrok v varstvu, kar pomeni, da imamo tam tretjo skupino, pri čemer nam je dežela odobrila in financirala samo dve skupini. Zato sem pri občini zaprosil za finančno podporo tudi za tretjo skupino varstva. Tej želji so ugodili in so tretji skupini namenili še 20 tisoč evrov. Tudi župan Christian Gamsler je poudaril, da se zaveda tega, da mi privatni nosilci pokrijemo velik del predšolske vzgoje in varstva.«
Zaradi podpor iz Slovenije, Urada zveznega kanclerja in fonda za dvojezične privatne vrtce, ki jih prejema društvo Dvojezični vrtec Borovlje za vrtec, jasli in varstvo, občini za oskrbo posameznega otroka v privatnem dvojezičnem vrtcu ni treba nameniti toliko denarja kot pa za oskrbo posameznega otroka v občinskem vrtcu, dodaja Verdel. Kar se problematike obiska otrok v vrtcih zunaj matične občine tiče, pa Verdel pravi, da se vsaka občina najprej trudi napolniti svoj občinski vrtec. Če ima ta prosta mesta, ni za računati s soglasjem za obisk vrtca v drugi občini, četudi je ta dvojezičen, oni v matični občini pa ne. To je seveda zelo nepravično, saj so s tem starši, ki v lastni občini nimajo možnosti dvojezične predšolske vzgoje, prikrajšani za to možnost. To je na politični ravni nujno treba popraviti, ker morajo starši dobiti pravico, da otroke dajo v želene ustanove, pravi Verdel.
Iz rubrike Otroci preberite tudi