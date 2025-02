Po spremembi na vrhu Štajerske: Komaj deželni glavar, že trpijo dobri odnosi s sosednjo Slovenijo

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon odločno zavrača Kunaskovo željo, da bi himna dobila ustavni rang, na kar je štajerski deželni glavar dejal: »V nasprotju s slovensko etnično skupino v Avstriji so Staroavstrijci, katerih materni jezik je nemščina, v Sloveniji še vedno izpostavljeni diskriminaciji in niso priznani kot avtohtona etnična skupnost.« Na to je slovensko zunanje ministrstvo odgovorilo, da »s pripadniki nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji že vrsto let razvija dialog v medresorski delovni skupini in namenja posebna finančna sredstva za ohranjanje njihove kulture in jezika«. Sicer pa so njene pravice zagotovljene v skladu z 61. členom slovenske ustave, poudarja ministrstvo.