Po referendumih v Sloveniji neodločeno med vlado in opozicijo

Vprašanje zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi se je glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?«. Ta zakon so izglasovali poslanci vladajoče koalicije, ki s podporo stranke Resnica sestavljajo stranke SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati. Nasprotniki zakona o parlamentarni preiskavi iz opozicije in civilne družbe so s predložitvijo 44.619 podpisov volivcev Državnemu zboru sprožili zakonodajni referendum. Tri posvetovalne referendume o ukinitvi RTV-prispevka, o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in odpravi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah je predlagala vladna koalicija s poslanci stranke Resnica.