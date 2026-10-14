Po referendumih v Sloveniji neodločeno med vlado in opozicijo

Vprašanje zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi se je glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?«. Ta zakon so izglasovali poslanci vladajoče koalicije, ki s podporo stranke Resnica sestavljajo stranke SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati. Nasprotniki zakona o parlamentarni preiskavi iz opozicije in civilne družbe so s predložitvijo 44.619 podpisov volivcev Državnemu zboru sprožili zakonodajni referendum. Tri posvetovalne referendume o ukinitvi RTV-prispevka, o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in odpravi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah je predlagala vladna koalicija s poslanci stranke Resnica.
Na referendumih je po podatkih Državne volilne komisije glasovalo 54,62 odstotka vseh volilk in volilcev. Ti so z 51,26 odstotka glasov Proti zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi, ki bi po prepričanju kritikov zakona preiskovanim osebam prinesel drastično zmanjšanje pravne varnosti. Spremembe zakona, sprejete 26. maja, ne bodo stopile v veljavo, parlamentarne preiskave bodo še naprej potekale po obstoječi zakonodaji. Še bolj tesen je bil izid posvetovalnega referenduma o odpravi obveznega prispevka za slovensko javno radiotelevizijo RTV. Po preštetju 99,98 % glasovnic 50,03 odstotkov volilcev nasprotuje ukinitvi obveznega prispevka, gre za delni neuradni izid. Odprava prispevka za RTV, ki znaša 14,02 evra na mesec, je ena od predvolilnih obljub stranke Resnica.
Dve zmagi za koalicijo
Koalicija z Resnico vred je bila uspešna pri referendumih o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom (60,45 % glasov Za) in odpravi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah (55,30 % glasov Za).
Iz rubrike Politika preberite tudi