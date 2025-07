Po nacistih imenovane ulice in ceste v nasprotju z 9. členom ADP 

Odstranitev vseh imen, ki so povezana z nacistično preteklostjo, bi bila potrebna tudi na Koroškem, piše NSKS v tiskovni izjavi. Dodatno bi pa bilo potrebno preučiti življenjepise vseh tistih oseb, ki so s svojim delovanjem naredili škodo koroškim Slovencem, kot so Arthur Lemisch ali pa Hans Steinacher. Imena cest, trgov ali pa spomenike imenovanih in nekaterih drugih bi morali odstraniti, ceste preimenovati ali pa dodati problematičnim imenom informacijske tablice s podatki o osebah.