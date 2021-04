Delovanje postaje je trenutno zagotovljeno za april in maj, trenutno pa kaže tako, da bo odprta tudi še junija. Stöckl: »Potem bomo pa videli, kakšno bo stanje s pandemijo oziroma kakšni bodo predpisi in uredbe zvezne vlade.«

Pliberška testna cesta za korona virus deluje že drugi teden. Testiranje na testni postaji, ki jo opravljajo občine Globasnica, Pliberk, Bistrica pri Pliberku in Suha je brezplačno, odprta pa je ob ponedeljkih, sredah in petkih od 16.00 do 20.00.