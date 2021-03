Pliberk. EL Pliberk je bila v iztekajoči se občinski periodi zastopana s štirimi mandati, glavni kandidat EL Pliberk, ki je tudi kandidiral za župana, je bil ponovno Marko Trampusch. Na letošnjih volitvah je za EL Pliberk kandidiralo mnogo mladih ljudi, na četrtem mestu je kandidirala Timna Katz, na sedmem pa Johanna Klančnik, obe doma iz Nonče vasi. Enotna Lista Pliberk (Bleiburger liste) je tokrat dosegla 461 glasov in 4 mandate, Marko Trampusch pa je na županskih volitvah dosegel 373 glasov. Odločilni krog volitev za župana sta dosegla Štefan Visotschnig (SPÖ, 44,59 %) in Daniel Wriessnig (ÖVP, 40,24 %). Ostali rezultati: SPÖ Bleiburg je dosegla 893 glasov in 9 mandatov, Bleiburger Volkspartei pa 1078 glasov in 10 mandatov.