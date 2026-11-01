Peticija o kulturi spominjanja predana deželnemu zboru

Peticija ima pet ključnih točk, prva se tiče izobraževanja in preventive pred desnim ekstremizmom. Druga zadeva aktivno kulturo spominjanja, tretja pa neprekinjeno spremljanje desnega ekstremizma in raziskovanje regionalne zgodovine nacionalsocializma. Četrta točka peticije zadeva odločno ukrepanje proti desnemu ekstremizmu, antisemitizmu, rasizmu in ideologijam, ki ogrožajo demokracijo. Peta točka se nanaša na krepitev demokracije: na ukrepe proti dezinformacijam in teorijam zarote ter na pobude za raznolikost, sodelovanje, človekove pravice in družbeno kohezijo. Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška

