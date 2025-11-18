Peršman: Reakcije na objavo poročila

Tako Zeleni kot obe politični organizaciji koroških Slovencev posredovanje policije vidijo kot » v več pogledih nesorazmerno, nezakonito in vprašljivo«. Zeleni in ZSO tudi obsojajo reakcije koroške ÖVP in FPÖ na poročilo, ti dve stranki v poročilu vidita napad na avstrijsko policijo, v udeležencih kampa pa nasilne leve skrajneže. Takšne reakcije po besedah ZSO »spodkopavajo zaupanje v demokratične in pravne procese ter povečujejo naše skrbi«. Državnozborsko poslanko Zelenih Olgo Voglauer posebej skrbi reakcija namestnika deželnega glavarja in vodje koroške ÖVP Martina Gruberja. »Namesto da bi kot član koroške deželne vlade prevzel odgovornost, Gruber ščiti protipravno delovanje upravnih organov.«