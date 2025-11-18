Novice logo
Peršman: Reakcije na objavo poročila

18.11.2025 Koroška Kärnten Novice
Na objavo poročila posebne komisije v okviru notranjega ministrstva, ki je preiskovala policijsko posredovanje pri Peršmanu 27. julija, so se med mdr. odzvali avstrijski Zeleni, pa tudi Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Zveza slovenskih organizacij (ZSO).

Tako Zeleni kot obe politični organizaciji koroških Slovencev posredovanje policije vidijo kot » v več pogledih nesorazmerno, nezakonito in vprašljivo«. Zeleni in ZSO tudi obsojajo reakcije koroške ÖVP in FPÖ na poročilo, ti dve stranki v poročilu vidita napad na avstrijsko policijo, v udeležencih kampa pa nasilne leve skrajneže. Takšne reakcije po besedah ZSO »spodkopavajo zaupanje v demokratične in pravne procese ter povečujejo naše skrbi«. Državnozborsko poslanko Zelenih Olgo Voglauer posebej skrbi reakcija namestnika deželnega glavarja in vodje koroške ÖVP Martina Gruberja. »Namesto da bi kot član koroške deželne vlade prevzel odgovornost, Gruber ščiti protipravno delovanje upravnih organov.« 

ZSO zahteva jasne osebne posledice za vse, ki so bili odgovorni za izvedbo policijske akcije, ter celovito preverjanje struktur, ki so pripeljale do »skrajno vprašljivega ukrepanja«. Za NSKS je v poročilu pomanjkljivo osvetljena vloga velikovškega okrajnega glavarja. »V tej zadevi čakamo na rezultate državnega tožilstva v Gradcu,« dodaja NSKS.

