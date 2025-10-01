Peršman: prvi odgovori 

Medtem je prve sadove rodilo poslansko vprašanje Zelenih notranjemu ministru Gerhardu Karnerju (ÖVP). Karner odgovarja, da je intervencijo pri Peršmanu zaradi suma kršitve predpisov o kampiranju in zaščiti narave ukazal namestnik vodje deželnega Urada za varstvo države in boj proti ekstremizmu, ki je bil po poročanju medijev premeščen na drugo delovno mesto. Na vprašanje, kakšno vlogo je med intervencijo igral velikovški okrajni glavar Gert-Andre Klösch, notranji minister odgovarja, da »je bil tam v okviru svojih pristojnosti«. Karner je bil o preiskavi pri Peršmanu naknadno obveščen, kdaj točno je izvedel zanjo, pa ne izhaja iz odgovora Zelenim. Med drugim iz pisanja notranjega ministra izvemo, da je direktorica Deželne policijske uprave Michaela Kohl­weiss o preiskavi pri Peršmanu izvedela »27. julija ob 16.33«, ko se je ta že končala. Karner je potrdil, da se je z načrtovanjem preiskave začelo že 25. julija. Na vprašanje, ali ve za Klöschev slavnostni govor koroškim brambovcem, ki jih Dokumentacijski arhiv avstrijskega odpora šteje za »predstražo desnega ekstremizma«, Karner odgovarja: »Okrajni glavar je uradnik dežele Koroške.« Večkrat se Karner pri odgovorih izogne konkretnemu odgovoru s sklicem na »multiprofesionalno komisijo«, ki naj bi delo končala proti koncu oktobra.