Peršman: prvi odgovori 

Medtem je prve sadove rodilo poslansko vprašanje Zelenih notranjemu ministru Gerhardu Karnerju (ÖVP). Karner odgovarja, da je intervencijo pri Peršmanu zaradi suma kršitve predpisov o kampiranju in zaščiti narave ukazal namestnik vodje deželnega Urada za varstvo države in boj proti ekstremizmu, ki je bil po poročanju medijev premeščen na drugo delovno mesto. Na vprašanje, kakšno vlogo je med intervencijo igral velikovški okrajni glavar Gert-Andre Klösch, notranji minister odgovarja, da »je bil tam v okviru svojih pristojnosti«. Karner je bil o preiskavi pri Peršmanu naknadno obveščen, kdaj točno je izvedel zanjo, pa ne izhaja iz odgovora Zelenim. Med drugim iz pisanja notranjega ministra izvemo, da je direktorica Deželne policijske uprave Michaela Kohlweiss o preiskavi pri Peršmanu izvedela »27. julija ob 16.33«, ko se je ta že končala. Karner je potrdil, da se je z načrtovanjem preiskave začelo že 25. julija. Na vprašanje, ali ve za Klöschev slavnostni govor koroškim brambovcem, ki jih Dokumentacijski arhiv avstrijskega odpora šteje za »predstražo desnega ekstremizma«, Karner odgovarja: »Okrajni glavar je uradnik dežele Koroške.« Večkrat se Karner pri odgovorih izogne konkretnemu odgovoru s sklicem na »multiprofesionalno komisijo«, ki naj bi delo končala proti koncu oktobra.
Državnozborska poslanka Zelenih Olga Voglauer v odzivu na odgovore notranjega ministra Gerharda Karnerja pravi, da je še vedno nejasna vloga okrajnega glavarja Velikovca Klöscha pri preiskavi. »Prav to vlogo bo moral razjasniti deželni glavar Koroške Peter Kaiser. Še toliko bolj zaskrbljujoče je, da deželna policijska uprava Koroške očitno meni, da je treba zaradi domnevnih upravnih prekrškov po koroškem zakonu o varstvu narave takoj poslati varnostno-obveščevalno službo skupaj s helikopterjem. Prav ta podoba ostaja: policija, ki je izgubila mero. To je skrb vzbujajoč dokument o tem, kako se ravna z osrednjim spominskim krajem koroških Slovenk in Slovencev in z njihovim prispevkom k miru v naši republiki.« Poslanka Voglauer še pravi, da Karner s svojimi odgovori na poslansko vprašanje »ponuja več izgovorov kot odgovorov« s sklicevanjem na komisijo, ki jo je ustanovil na pobudo Petra Kaiserja. »Do 8. oktobra pričakujemo še dva odgovora – in natančno bomo spremljali, ali bo ministrstvo tokrat pokazalo več pripravljenosti za razkritje informacij ali pa bo znova poskušalo prikriti odgovornost.«
