Peršman: končno poročilo, kaj zdaj?

Strokovno komisijo »Peršmanova domačija« je po večurni intervenciji Deželne policijske direkcije Koroške 7. julija 2025 na Peršmanovi domačiji ustanovil zvezni notranji minister Gerhard Karner. Komisija je 23. oktobra 2025 v svojem poročilu ugotovila, da je bilo policijsko posredovanje v mnogih pogledih nezakonito in nesorazmerno. Del končnega poročila strokovne komisije je 13 priporočil za primerno in dostojanstveno ravnanje v spominskih centrih. Februarja 2026 je bila na notranjem ministrstvu ustanovljena projektna skupina za redno spremljanje uresničevanja priporočil strokovne komisije. Projektna skupina se je letos petkrat sestala na Dunaju. Organizirala je več srečanj in ogledov v Celovcu, Železni Kapli in pri Peršmanu ter sestanke s predstavniki Republike Slovenije na Dunaju in v Ljubljani. 26. julija 2026, leto dni po policijski intervenciji, je izdala vmesno poročilo. 3. novembra letos je projektna skupina v končnem poročilu ugotovila, da je bilo vseh 13 priporočil strokovne komisije docela uresničenih.
Strokovna komisija je med drugim zahtevala dovolj jezikovno usposobljenega osebja, upoštevanje jezikovnega znanja pri kadrovanju in dodatne možnosti jezikovnega usposabljanja. V končnem poročilu projektna skupina 3. novembra piše, da so jezikovne »kompetence v povezavi z manjšinami dodatni kriterij pri kadrovanju« v policijo. Izbirni postopki za vodstvene položaje ali za osebje mestnih oz. okrajnih policijskih postaj po novem vsebujejo določbo, da je znanje hrvaškega ali slovenskega ali madžarskega jezika zaželeno. V teh postopkih se jezikovna usposobljenost kandidata upošteva kot dodatna kvalifikacija. Policistom in javnim uslužbencem, ki obvladajo uradni jezik narodne skupnosti območja in uporabljajo ta jezik pri zakonitem izvajanju službe, pripada mesečni dodatek.
13. priporočilo strokovne komisije je zadevalo varstvo vojnih grobišč in grobišč žrtev. Podlaga za to je Zakon o varstvu vojnih grobišč, ki Republiki Avstriji nalaga trajno varovanje in pietetno skrb za vojna grobišča prve in druge svetovne vojne. Projektna skupina piše, da so bili storjeni prvi koraki za »celostno spoštovanje zaslug partizanov za ponovno vzpostavitev svobodne in demokratične Avstrije tudi na drugih spominskih lokacijah. Prvi tovrsten korak je bil prenos družinskega groba žrtev s Peršmanove domačije na župnijskem pokopališču v Železni Kapli v državno upravljanje.« O skrbi za grobove partizanov na Koroškem tečejo pogovori med Uradom deželne vlade Koroške in Zvezo koroških partizanov (ZKP).
Končno poročilo projektne skupine pravi, da je s pogodbo o triletnem sofinanciranju »Dežela Koroška dolgoročno zagotovila finančen in institucionalen obstoj muzeja in spominskega kraja Peršman«. Eva Hartmann, podpredsednica društva Peršman, ki z ZKP upravlja muzej, to vidi drugače: »Za leta 2026, 2027 in 2028 imamo zagotovljeno financiranje s strani dežele. A dolgoročno financiranje muzeja s tem še nikakor ni sistemsko zagotovljeno. Če se bodo politične razmere na Koroškem po deželnih volitvah spremenile, je financiranje muzeja zelo odvisno od politične situacije. Težko si predstavljam, da bi bila morebitna desna deželna vlada naklonjena našemu delu. Vsako leto pridobivamo tudi projektna sredstva od zveze, a je zanje treba vedno posebej zaprositi. V te prošnje vlagamo veliko časa in energije. To bi odpadlo, če bi dobili trajno sistemsko financiranje.«
Nikolaj Orasche, predsednik ZKP, trditev o zagotovljenem financiranju muzeja vidi kot »sprenevedanje«. Muzej Peršman bi moralo dolgoročno financirati notranje ministrstvo, upravljati pa društvo Peršman, neodvisno od ministrstva, tako Orasche. Kar se tiče grobov partizanov na južnem Koroškem, za katere že od leta 1945 skrbi ZKP, trenutno potekajo pogovori o oskrbi: »Dunaj ima seznam 50 partizanskih grobov na Koroškem. Tega je posredoval koroški deželni vladi, kjer je oskrba grobov locirana v oddelku 5, na oddelku za zdravje. ZKP želi z notranjim ministrstvom skleniti pogodbo o tem, da mi še naprej oskrbujemo te grobove, ministrstvo pa nam financira stroške.« Orasche in Eva Hartmann opozarjata, da še vedno ni zaključen kazenskopravni postopek zaradi zlorabe uradnega položaja zoper tri odgovorne uradnike. »Še vedno manjkajo bistvene informacije in vidne posledice.«
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