Peršman: končno poročilo, kaj zdaj?

Končno poročilo projektne skupine pravi, da je s pogodbo o triletnem sofinanciranju »Dežela Koroška dolgoročno zagotovila finančen in institucionalen obstoj muzeja in spominskega kraja Peršman«. Eva Hartmann, podpredsednica društva Peršman, ki z ZKP upravlja muzej, to vidi drugače: »Za leta 2026, 2027 in 2028 imamo zagotovljeno financiranje s strani dežele. A dolgoročno financiranje muzeja s tem še nikakor ni sistemsko zagotovljeno. Če se bodo politične razmere na Koroškem po deželnih volitvah spremenile, je financiranje muzeja zelo odvisno od politične situacije. Težko si predstavljam, da bi bila morebitna desna deželna vlada naklonjena našemu delu. Vsako leto pridobivamo tudi projektna sredstva od zveze, a je zanje treba vedno posebej zaprositi. V te prošnje vlagamo veliko časa in energije. To bi odpadlo, če bi dobili trajno sistemsko financiranje.«