Pliberk Konstitutivna seja pliberškega občinskega sveta se je 31. marca odvijala v zelo športnem ambientu arene jufa, v dvorani, kjer se trenutno domači odbojkarski klub SK Zadruga Aich/Dob bori za naslov avstrijskega prvaka. Župan in podžupana sta zaprisegla. Po zaradi pandemije omejenem volilnem boju so Pliberčani izvolili nov občinski svet, največja stranka bo še naprej ostala Bleiburger Volkspartei z desetimi mandati, socialdemokrati imajo devet mandatarjev, pliberška Enotna lista pa jih bo še naprej imela štiri.

Sicer sta EL Pliberk in ÖVP Bleiburg pri letošnjih občinskih volitvah pridobili tudi na glasovih, a ne v tolikšnem obsegu, da bi to spremenilo razpodelitev mandatov.

Johanna Klančnik in Timna Katz (obe EL) sta zaprisegli kot namestni občinski odbornici. Foto: S. Kumer

Dvojezičnost tudi po volitvah?

Od v celoti triindvajsetih mandatarjev jih je v Pliberku sedemnajst zaobljubilo dvojezično, tudi vodje treh frakcij, župan Stefan Visotschnig, pod­župan Daniel Wriessnig in mestni svetnik Marko Trampusch so spregovorili v obeh deželnih jezikih. Vsi trije so se v svojih govorih drug drugemu zahvalili za pošten in miren volilni boj in izrazili željo, da bi še naprej dobro sodelovali skupaj. Župan Visotschnig je dejal, da bo v prihodnje zaradi manjših dohodkov, ki so posledica koronske krize, treba ponekod tudi varčevati.

Podžupan Wriessnig je poudaril, da je njegova stranka dosegla najboljši rezultat v zgodovini pliberške ÖVP in se bo še naprej zavzemala za želje občanov, tudi za »na prvi pogled majhne stvari«. Mestni svetnik Marko Trampusch je v govoru ocenil kot pozitivno, da je slovenščina bila v volilnem boju v Pliberku vidna tudi pri ostalih dveh frakcijah in je ob tem izrazil željo, da bi to dvojezičnost v Pliberku živeli tudi še po volitvah in v celotni periodi občinskega sveta. Na koncu govora se je frakcijski vodja EL zahvalil še Simoni Vujkovac-Serafini in Petru Krištofu, ki sta kot občinska odbornika EL »dolga leta pozitivno delala za občino«. Omenil je tudi mladi kandidatki EL Johanno Klančnik in Timno Katz, ki sta zaprisegli kot namestni občinski odbornici in bosta »aktivno sodelovali v občinski politiki.«

Poleg Marka Trampuscha bodo pliberško EL zastopali še občinski odborniki Daniel Thaler (namestnik mestnega svetnika), Vinko Kušej (predsednik nadzornega odbora) in Štefan Domej, ki je predsednik odbora za kulturo, kmetijstvo in gozdarstvo, zadeve EU, čezmejno sodelovanje ter občinske otroške vrtce, slednji pa so na novo v pristojnosti EL Pliberk.