Organizacije vnaprej pohvalijo in čestitajo Danielu Fellnerju

Po izvolitvi je Fellner v nagovoru v deželnem zboru tudi v slovenščini dejal, da je »slovenščina darilo za Koroško«. Daniel Fellner je star 49 let, poročen je z ženo Sandro, ljudskošolsko učiteljico. Oče treh otrok je, podobno kot njegov predhod­nik Kaiser, tudi sam v politiko vstopil prek mladinske organizacije SPÖ. Leta 2009 je postal občinski svetnik v svoji domači občini Šentandraž v Labotski dolini. Dve leti pozneje ga je Kaiser kot deželnega poslovodjo povabil v koroško SPÖ. Fellner bo kot deželni glavar pristojen tudi za slovensko narodno skupnost. V intervjuju za deželni portal kärnten.tv je Fellner med drugim dejal: »Kar lahko manjšina na Koroškem pričakuje od mene, je, da dvojezičnost dojemam kot darilo, kot zaklad. Veseli me, ko kdo v deželnem zboru pozdravi v slovenščini. To je vendar nekaj čudovitega.«