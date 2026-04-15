Organizacije vnaprej pohvalijo in čestitajo Danielu Fellnerju

Po izvolitvi je Fellner v nagovoru v deželnem zboru tudi v slovenščini dejal, da je »slovenščina darilo za Koroško«. Daniel Fellner je star 49 let, poročen je z ženo Sandro, ljudskošolsko učiteljico. Oče treh otrok je, podobno kot njegov predhodnik Kaiser, tudi sam v politiko vstopil prek mladinske organizacije SPÖ. Leta 2009 je postal občinski svetnik v svoji domači občini Šentandraž v Labotski dolini. Dve leti pozneje ga je Kaiser kot deželnega poslovodjo povabil v koroško SPÖ. Fellner bo kot deželni glavar pristojen tudi za slovensko narodno skupnost. V intervjuju za deželni portal kärnten.tv je Fellner med drugim dejal: »Kar lahko manjšina na Koroškem pričakuje od mene, je, da dvojezičnost dojemam kot darilo, kot zaklad. Veseli me, ko kdo v deželnem zboru pozdravi v slovenščini. To je vendar nekaj čudovitega.«
Fellnerju so ob izvolitvi čestitali zastopniki koroških Slovencev. Predsednik NSKS Valentin Inzko: »Koroški Slovenci se veselijo pogovorov na enakopravni ravni. S potrpežljivim dialogom bi moralo biti mogoče rešiti še odprta vprašanja.«
Predsednik SKS in župan Globasnice Bernard Sadovnik je prepričan, da bo Fellner tudi v svoji novi funkciji dosledno nadaljeval uveljavljeno pot sodelovanja. Sadovnik je prepričan, da bo novi deželni glavar »nadaljeval pot svojega predhodnika Kaiserja in da bo zagotovil nadaljnji razvoj manjšinske zaščite na Koroškem« in dodaja, da je »Fellner zagotovilo za pozitiven razvoj v dobro vseh ljudi v naši deželi.« Tudi državna poslanka in govornica Zelenih na Koroškem Olga Voglauer je Fellnerju ob izvolitvi želela vse najboljše. Z vidika sobivanja kultur na Koroškem Voglauer poudarja:
»Namesto da bi klicali duhove preteklosti, Koroška potrebuje deželnega glavarja, ki postavlja skupno pred ločevalno, gradi dobro sožitje in pri tem pazi na jezik. Dežela potrebuje politiko, ki povezuje, razvija vizije ter hkrati varuje ljudi in naravo.« Tudi ZSO Danielu Fellnerju iskreno čestita. »Posebej odmevna je bila njegova izjava v nagovoru, da je slovenščina darilo za Koroško – izrečena v slovenskem jeziku,« so zapisali pri ZSO.
