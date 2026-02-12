Opomin zaradi slovenščine: Smrtnik se ne bo pustil prestrašiti

Nad razlago poslovnika s strani Staudacherja se je odzval tudi prvi predsednik deželnega zbora Andreas Scherwitzl (SPÖ): »Drugi predsednik Staudacher se je pri opominu skliceval na paragraf 4 poslovnika deželnega zbora, v katerem je jezik obravnav določen kot nemški. Poslovnik se opira na novo deželno ustavo, ki jo je deželni zbor potrdil leta 2017. Nasploh pa velja 8. člen zvezne ustave, ki kot uradni jezik določa nemščino, brez poseganja v pravice avtohtonih manjšin tam, kjer jim to zakon omogoča. To pomeni, da trenutno slovenščine ni mogoče določiti za jezik obravnav v deželnem zboru. Kljub temu pa tako poslovnik kot tudi deželna ustava dopuščata pozdrave, slovese in zahvale v slovenščini. Opomin sam nima nobenih posledic, največ opominov so trenutno zbrali svobodnjaški poslanci. Prepričan sem, da mora biti pripadniku slovenske narodne skupnosti dopustno nekaj besed spregovoriti v svoji materinščini in sem to svoje prepričanje jasno izrazil tudi z govorniškega pulta na seji.«