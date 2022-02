Dunaj. »To je bilo pomembno in pravilno – dobra odločitev. Koroški urad za varstvo ustave in boja proti terorizmu potrebuje moralno neoporečno osebo kot vodjo. Desni ekstremizem nima mesta v naši družbi,« je danes, 11. februarja, sporočila Olga Voglauer, državna poslanka in govornica za spominsko kulturo stranke Zelenih v Državnem zboru.

Koroška policijska direkcija je v petek zjutraj v izjavi za medije sporočila, da bo Stephan Tauschitz razrešen funkcije vodje Urada za varstvo ustave in boja proti terorizmu na Koroškem. Tauschitz bo znotraj policije prevzel drugo funkcijo. Imenovanje Tauschitza za vodjo koroškega Urada za varstvo ustave in boja proti terorizmu je sprožilo ostro kritiko v Avstriji in v inozemstvu. V preteklosti je Tauschitz v vlogi vodje poslanskega kluba ÖVP v Koroškem deželnem zboru večkrat kot govornik nastopil pri srečanju skrajnih desničarjev na Vrhu (Ulrichsberg).