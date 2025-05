Okrogla miza v Ljubljani ob 70-letnici Avstrijske državne pogodbe: Klavrno uresničevanje 7. člena

Po ljubljanski okrogli mizi smo udeleženca, odvetnika iz Celovca mag. Rudija Vouka, predsednika Društva slovenskih koroških pravnikov, vprašali, koliko so sploh uresničene zajamčene pravice slovenske manjšine v Avstriji: »Morda najbolje je uresničena pravica koroške manjšine do izobraževanja na srednji šolski stopnji, saj imamo slovensko gimnazijo in srednjo šolo za gospodarske poklice. Na drugih ravneh izobraževanja, od vrtcev in ljudskih šol naprej, pa je pri možnosti pouka slovenščine izven dvojezičnega ozemlja člen 7 izpolnjen le polovično. Pri sodstvu imamo pravico do slovenščine na manj kot tretjini sodišč. Vendar, če upoštevamo jezikovno kakovost, pademo na kakšnih 25 odstotkov. V javni upravi imamo pravico do slovenščine v 14 od 36 južnokoroških dvojezičnih občin. In tudi tukaj je mnogokje vprašljiva jezikovna kompetenca. Pri dvojezični topografiji smo pri krajevnih tablah, ki jih je zdaj na avstrijskem Koroškem 188, na dobri petini, če upoštevamo, da bi leta 1955 dvojezičnih napisov moralo biti 834.«