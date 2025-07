Odzivi na policijski poseg: travma, ogorčenje, zahteve po pojasnilih 

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) v tiskovni izjavi piše, da so varnostne sile kot enega izmed razlogov za poseg navedle divje kampiranje. Ob tem opozarja, da je za nadzor taborjenja pristojna gorska reševalna služba, ne policija, in da je dogodek potekal na zasebnem zemljišču. NSKS se tudi sprašuje, ali so policija in helikopterji enako prisotni v drugih koroških kampih, ko preverjajo tuje obiskovalce. Mirne prireditve približno 60 mladih, ki je že prejšnje leto minila brez problemov, nikakor ni mogoče šteti za kršitev „javnega reda in miru“, saj je potekala v enem najbolj odročnih in nedostopnih krajev v Avstriji. NSKS v tiskovni izjavi dodaja, da se v narodnostnih krogih 80 let po koncu vojne ponekod govori o ponovni travmatizaciji manjšine, zlasti med tistimi, ki so preživeli 1942 deportacijo. Zato bi bilo še toliko bolj pomembno pravočasno ugotoviti, kdo je vložil obtožnico za to drago operacijo in s kakšnimi motivi. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko pričakuje te informacije od notranjega ministra Gerharda Karnerja v najkrajšem času. To bi prispevalo k deeskalaciji zadeve in olajšalo dialog med vsemi vpletenimi stranmi, kot je predlagal deželni glavar Kaiser, zaključujejo tiskovno izjavo.