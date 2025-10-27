Odgovor na vprašanja Zelenih

»Odgovori ponovno razkrivajo vpogled v povsem nesorazmerno policijsko posredovanje 27. julija,« besede notranjega ministra Karnerja povzema poslanka in govornica za narodne skupnosti Olga Voglauer. Notranje ministrsvo odgovarja, da so bili vodji posega ob načrtovanju posega znane le informacije o upravnih prekrških. »Zaradi tega je policija mobilizirala 20 policistov in zapravila 15.000 evrov – angažma, ki ne kaže na odgovorno načrtovanje, ampak na popolno megalomanijo. Takšna poraba sredstev zaradi malenkosti – napačno postavljenih šotorov in parkiranih avtomobilov – dokazuje, da v tem primeru ni bilo ne razsodnosti ne občutka za odgovornost in sedaj to potrjujejo tudi odgovori ministra,« odgovor ministrstva komentira Voglauer. Poslanka Zelenih kritizira tudi prakso posega pri Peršmanu: »Policija je samovoljno odločila, katere oblike spomina so dovoljene, in se do danes ni opravičila soorganizatorju antifašističnega tabora, Društvu Peršman – kar je resnična žalitev in dokaz pomanjkanja kulture spoštovanja. Odgovor na poslansko vprašanje kaže, da uradniki očitno niso usposobljeni za primerne, občutljive posege, ki zadevajo slovensko narodno skupnost. Gre za škandalozno pomanjkljivost na vodstveni ravni policije in okrajnega glavarstva.« Voglauer kritizira tudi zamudo pri razčiščevanju zadeve: »Dejstvo, da se odgovor z dne 8. oktobra sklicuje na poročilo komisije, ki je bilo pričakovano že konec septembra, razkriva, da resnično pojasnjevanje in razreševanje primera za notranjega ministra nima nikakršne prednosti.«