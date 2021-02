V občini Bistrica v Rožu bo dolgoletna županja Sonya Feinig gotovo spet izvoljena. Straja vas bo vsekakor dobila novega župana, nastopa pa le en kandidat.

S Tatjano Feinig se še posebej dobro razume

Pred enim letom, 9. februarja 2020, je Sonya Feinig, županja občine Bistrica v Rožu, imela v skalovju Vrtače hudo nesrečo. Če bi v bližini slučajno ne bil planinec Boštjan Marinko s sinovoma Juretom in Miho iz Slovenije, bi po vsej verjetnosti bistriška županja ne preživela. Bila je 12 dni v komi, 19. junija pa »sem takorekoč iz vozička spet šla na občino na svoje delovno mesto,« pripoveduje priljubljena županja v pogovoru z Novicami. Po nesreči, poudarja Sonya Feinig, ji je še posebej stala ob strani zastopnica Volilne skupnosti ter njena glavna kandidatka Tatjana Feinig, neposredna soseda Sonye Feinig. »Tega ne bom nikoli pozabila. Po volitvah bo gotovo prišla k meni z listo predlogov VS. Predebatirali jih bova in zanesljivo našli tudi rešitve. «

Sonya Feinig (SPÖ) je na vrhu bistriške občinske politike od 4. aprila 2004. Na zadnjih volitvah leta 2015 je njena stranka dosegla 12 mandatov (ÖVP 2, FPÖ 3, VS 2). Za župansko mesto se poleg Sonye Feinig poteguje samo še Monika Pernjak (FPÖ).

Edini kandidat za župana

Straja vas je ena redkih občin, kjer se na bližajočih se občinskih volitvah poteguje samo en kandidat za župansko mesto – konkretno Michael Schnabl (ÖVP) iz Drašč. Njegov oče Joz Schnabl, p. d. Štuc, ki je te dni praznoval 85. življenjski jubilej, je skupaj z aktualnim glavnim kandidatom Jankom Zwittrom ustanovil VS Straja vas in jo vrsto let uspešno zastopal v občinskem svetu. Njegov sin Michael pa ni samo edini kandidat za župana, temveč zastopa tudi Koroško zvezo ljudske stranke v kmetijski zbornici in predseduje hkrati odboru za izobraževanje. V pogovoru z Novicami poudarja, da dobro sodeluje z zborničnimi svetniki SJK in da se bo tudi kot župan prizadeval za uveljavljanje trijezičnosti v domači regiji.

Družina Mešnik z izrazito politično žilico

Težko je najti družino, kjer bi vsi njeni člani kandidirali za občinski svet. Družina Daniela in Andree Mešnik iz Gorjan v Ziljski dolini šteje med te izjeme. Žena Andrea, dietologinja v Beljaku, kandidira na listi VS Straja vas na 3. mestu, njen sin, zidarski vajenec Simon, na 7. mestu, družinski oče učitelj Daniel Mešnik, ki je bil na predzadnjih volitvah izvoljen tudi v občinski svet. pa zaključuje kot 14. kandidat listo strajevaške Volilne skupnosti.

To pa še ni vse. Sin Peter Mešnik, ki je začel leta 2018 študirati prostorsko načrtovanje in urejanje in je javljen na Dunaju, se prav tako posveča komunalni politiki. Zato je na zadnjih dunajskih volitvah 11. oktobra 2020 kot kandidat NEOS prvič kandidiral za okrajno zastopstvo v 19. okraju Döbling – in bil izvoljen. Okraj Döbling šteje okoli 73.000 prebivalcev. Okrajno zastopstvo šteje 48 članov (19 ÖVP, 14 SPÖ, 8 Zeleni, 5 NEOS, 2 FPÖ).