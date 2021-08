Leta 1998 je Svet Evrope sprejel Okvirno konvencijo za zaščito narodnih skupnosti. Poleg mednarodnopravno obvezujočih določil obvezuje Okvirna konvencija evropske države, da sprejemajo ukrepe za zaščito in podporo narodnih skupnosti. Uresničevanje določil Okvirne konvencije preverja ministrski komite Sveta Evrope, posamezne države, ki so sprejele Okvirno konvencijo, med njimi tudi Avstrija, pa morajo vsakih pet let podati poročilo Svetu Evrope.

Tako je Republika Avstrija tudi letos izdelala poročilo, h kateremu so zavzele obširno stališče osrednje slovenske politične organizacije. Skupnost koroških Slovenk in Slovencev (SKS)ter Zveza slovenskih organizacij (ZSO) sta posredovali Uradu zveznega kanclerja skupno poročilo, Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) pa je posredoval obširno stališče, ki ga je izdelal predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov (DKSP) Rudi Vouk.

Predsednik SKS ter globaški župan Bernard Sadovnik pou-darja v izjavi za javnost: »Glede navedenih ukrepov, ki jih navaja avstrijska vlada v svojem stališču, vidimo dokaj pozitivne nastavke. Kljub temu pa je treba še mnogo narediti na področju manjšinskega prava. To velja še posebej za področje izobraževanja in elementarne pedagogike, za katero je treba nemudoma ustvariti pravno obvezne okvirne pogoje.«

V imenu NSKS pa poudarja predsednik zbora narodnih predstavnikov Nanti Olip: »Glede priporočil, ki jih je ministrski komite Sveta Evrope leta 2017 posredoval avstrijski vladi, se od tega nič ni udejanilo v korist narodnih skupnosti. Sicer pa je sedanje vladno stališče v bistvu samo ponovitev odprtih vprašanj, ki jih je že leta 2017 nakazala kot odprta. Pričakujem, da avstrijska vlada jemlje priporočila Sveta Evrope resno in jih končno uresniči v obliki konkretnih zakonov.«

Poročilo deželne vlade

Ko je koroški deželni zbor leta 2017 sprejel novo deželno ustavo, je z njo med drugim obvezal deželno vlado, da vsako leto posreduje pristojnemu odboru deželnega zbora za ustavna vprašanja poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti in njene manjšinske zaščite. Poročilo je deželna vlada posredovala tudi letos junija. Obširno stališče k poročilu deželne vlade je izdelalo Društvo koroških slovenskih pravnikov oz. predsednik DKSP Rudi Vouk, NSKS pa ga je prevzel in posredoval pristojnemu referentu, deželnemu glavarju Petru Kaiserju. Ob vsem tem pa je za predsednika zbora narodnih predstavnikov NSKS Nantija Olipa »edinstveno, da v pristojnem deželnozborskem odboru sploh ni prišlo do obravnave poročila.«

Stališče k poročilu Koroške deželne vlade SKS in ZSO