Občinske volitve 2027: Sadovnik bo glavni kandidat globaške EL

Sadovnik ima dolgoletne izkušnje v komunalni politiki: že 35 let je član občinskega sveta, od leta 2015 je župan občine Globasnica. Ko je leta 2015 postal prvič župan, je bil izvoljen v drugem krogu in dosegel 53,97 odstotka, na županskih volitvah leta 2021 pa je bil izvoljen že v prvem krogu (64,85 %). Na vprašanje, koliko odstotkov si obeta v letu 2027, odgovarja: »Imam velik respekt pred vsakimi volitvami. Nič ni dorečenega. Volilce je treba prepričati, da te volijo. Če te ne izvolijo, si pa nekaj napačno naredil. Seveda je veliko potrdilo, če lahko v prvem krogu »dosežeš župana«, ker je to tudi veliko zaupanje volilcev iz drugih strank.« Glede mandatov pa globaška EL želi obdržati osem mandatov. SPÖ je leta 2021 osvojila pet mandatov, ÖVP pa dva.
Kot je EL Globasnica zapisala v objavi za medije, je »odločilni razlog za Sadovnikovo ponovno kandidaturo predvsem trenutno potekajoči protipoplavni projekt, ki ga želi uspešno zaključiti. Poleg tega ostaja osrednja skrb trajno izboljševanje kakovosti življenja vseh občank in občanov.«
Frakcijo EL Globasnica vodi Peter Hutter. »Hutter je frakcijo odlično vodil in mi je bil tudi kot podžupan velika podpora.« Osebni cilj Sadovnika je, da bo kandidatura 2027 pri županskih volitvah zadnja in da bo potem kdo iz tima prevzel EL v Globasnici. »V naslednjem mandatu bo v Globasnici prehod v novo generacijo EL,« ugotavlja Sadovnik.
»Vsebinsko, kadrovsko in terminsko imamo volilni boj pripravljen.« Na vprašanje, ali je objava glavnega kandidata tudi začetek volilnega boja, Sadovnik odgovarja: »Volilni boj se začne dan po volitvah. Šest let moraš delati za ljudi in ne šele zadnje leto. Naša frakcija je bila dosledno šest let zelo aktivna.«
Drugi podžupan Globasnice Sandro Turk (SPÖ) pravi, da bodo pri globaški SPÖ šele jeseni nominirali glavnega kandidata. Tudi pri globaški ÖVP bodo županskega kandidata predstavili po vsej verjetnosti šele jeseni, pravi Simon Harrich. Harrich je bil od leta 1997 kandidat globaške ÖVP na županskih volitvah. Po vsej verjetnosti ne bo več županski kandidat. Star je čez 70 let in že 42 let v občinski politiki in da je čas, da neha, pravi Harrich.
