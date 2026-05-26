Občinske volitve 2027: Sadovnik bo glavni kandidat globaške EL

Sadovnik ima dolgoletne izkušnje v komunalni politiki: že 35 let je član občinskega sveta, od leta 2015 je župan občine Globasnica. Ko je leta 2015 postal prvič župan, je bil izvoljen v drugem krogu in dosegel 53,97 odstotka, na županskih volitvah leta 2021 pa je bil izvoljen že v prvem krogu (64,85 %). Na vprašanje, koliko odstotkov si obeta v letu 2027, odgovarja: »Imam velik respekt pred vsakimi volitvami. Nič ni dorečenega. Volilce je treba prepričati, da te volijo. Če te ne izvolijo, si pa nekaj napačno naredil. Seveda je veliko potrdilo, če lahko v prvem krogu »dosežeš župana«, ker je to tudi veliko zaupanje volilcev iz drugih strank.« Glede mandatov pa globaška EL želi obdržati osem mandatov. SPÖ je leta 2021 osvojila pet mandatov, ÖVP pa dva.