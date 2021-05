Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen bo 8. in 9. julija na uradnem obisku na Koroškem. Kakor piše časopis »Kronen Zeitung«, je program tega obiska že precej natrpan: 8. julija bo predsednik prisostvoval slavnostni prireditvi ob desetletnici memoranduma, prireditvi, ki so jo morali zaradi pandemije prestaviti. Poleg tega je devetega julija načrtovan še obisk odprtja »Komödienspiele« v gradu Porcia v Špitalu.

